Не вмикаючи в розетку: як тепер модно використовувати старі холодильники

Є кілька причин, чому за кордоном техніці дарують друге життя

В українці досить часто вдома стоять без діла старі чи поламані холодильники, які шкода викинути. Однак європейці знайшли застосування й їм.

"Телеграф" розповість, як у Європі та не тільки модно використовувати неробочі чи старі холодильники. Зауважимо, що цей спосіб підійде для будь-якої моделі.

Головна умова — холодильник має бути чистим. Адже він може вдало замінити вертикальну шафу чи комору. Аби користування холодильником таким способом було безпечним, треба:

провести внутрішню очистку від бруду та льоду, якщо він є;

від'єднати від мережі;

використовувати оригінальні полиці та не перевантажувати їх.

Старий холодильник добре підходить для зберігання круп, макаронних виробів, сухофруктів та консерв. Однак, зверніть увагу, що дверцята мають бути трохи відчиненими, аби не з'являвся сморід.

Як використати холодильник, якщо він не працює

До того ж старі холодильники можна цікаво та гарно оформити, зробивши родзинкою кухні. Особливо якщо говорити про класичні моделі, яким понад 30-40 років.

Чому старі холодильники все менше викидають

Одна з причин — оптимізація ресурсів без зайвих витрат. Тобто якщо на кухні не вистачає шафи, а є непрацюючий холодильник, легше та дешевше зробити з нього шафу. Окрім того, за кордоном люди досить прискіпливо ставляться до забруднення території та надмірного вживання.

Що робити з поламаним холодильником

Ще однією причиною може бути можливість створити унікальний дизайн, адже фактично холодильник можна пофарбувати у будь-який колір та додати декору. До слова, старий холодильник може служити не тільки на кухні, дехто зберігає в ньому інструменти в гаражі тощо.

