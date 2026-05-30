"Разводняк на деньги": как в Карпатах обманывают туристов (видео)

Как выяснилось, это далеко не единичный случай

В Карпатах обманывают туристов, подсовывая им вместо местных качественных продуктов что-то другое. Так, в Буковеле вам могут продать дешевый винный напиток вместо домашнего вина или мусор вместо карпатского травяного чая.

Именно о таком случае украинец рассказал в соцсетях. На видео можно рассмотреть, что вместо сбора полезных и лекарственных культур он получил совсем другой продукт.

Интернет-пользователь показал распечатанную упаковку "Карпатского ароматного чая". На этикетке был указан следующий состав: ежевика, малина, рябина, липа, черника, арника, календула, боярышник, мята, мелисса, смородина, акация.

Однако вскрыв упаковку, покупатель был неприятно удивлен. После вскрытия пакета он обнаружил "какую-то крапиву", сверху присыпанную небольшим количеством цветов и украшенную несколькими кусочками сушеных яблок.

Украинцы так прокомментировали увиденное:

– Это кто-то во дворе подмел?

– В лесу с земли.

– Мы тоже дров привезли.

– Там мусор какой-то, я покупала и больше не буду.

– Так же в Яремче купили несколько пакетов разных вариантов и все такие, а то еще и хуже.

– Пару лет назад в Яремче купила такой чай-сено, разводняк на деньги, но это наш выбор покупать или нет, лучше собрать самим.

Много интернет-пользователей поделились подобными историями, которые, как оказалось, в Карпатах не являются редкостью, как, впрочем, и в других туристических регионах.

