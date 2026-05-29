Путіну некомфортно чи боляче? ШІ помітив дивину на відео з його виступу

Подекуди президенту РФ не вдалось стримати емоцій

На публічному виступі президента Росії Володимира Путіна 29 травня помітили дивні речі. Адже, відповідаючи на питання кореспондента про дрони над Румунією, російський голова буквально не міг стояти спокійно.

Як видно на відео він постійно переступав з ноги на ногу, тримався обома руками за стійку та навіть нахилявся то вперед, то трохи назад. Виглядало це досить дивно, тому "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, аби той проаналізував поведінку Путіна.

Адже цілком можливо, що президенту Росії було незручно стояти, він відчував дискомфорт чи навіть біль. А це своєю чергою може бути сигналом серйозних проблем зі здоров'ям.

За словами ChatGPT, Путін дійсно протягом короткої розмови з журналістом активно рухає руками, переносить вагу тіла з ноги на ногу та намагається тримати рівний тон голосу. Штучний інтелект припускає, що це обумовлено:

фізичним дискомфортом чи втомою;

напруженням та стресом;

спробами утримати увагу та здаватись "живішим" тощо.

Резюмуючи, ШІ каже, що ймовірніше Путін просто почувався некомфортно та хвилювався під час виступу. Але виключати фізичний дискомфорт, обумовлений станом здоров'я, не можна.

Відповідь ChatGPT

Схожу думку висловлює й Gemini, який називає поведінку російського президента наслідком хвилювання, стресу та дискомфорту. На це вказує:

Маятниковий рух тіла — переминання з ноги на ногу називають динамічною нестабільністю, яка зазвичай з'являється під час нервового перенапруження. Тобто людина буквально хоче "втікти", але не може. Тому тіло скидує зайвий адреналін усіма доступними способами.

— переминання з ноги на ногу називають динамічною нестабільністю, яка зазвичай з'являється під час нервового перенапруження. Тобто людина буквально хоче "втікти", але не може. Тому тіло скидує зайвий адреналін усіма доступними способами. Хаотичні рухи — Путін постійно рухав руками та буквально не міг знайти їм місця. Він то чіплявся за трибуну, то відпускав її, то широко розкидував руки.

Відповідь Gemini

Проблеми з мовою — кілька разів за 2 хв виступу Путін запнувся та виправив сам себе. Це може бути сигналом або загальмованості нервової системи, або навпаки перенапруження, коли мозок не може нормально функціонувати через перевантаження.

— кілька разів за 2 хв виступу Путін запнувся та виправив сам себе. Це може бути сигналом або загальмованості нервової системи, або навпаки перенапруження, коли мозок не може нормально функціонувати через перевантаження. Дивна міміка — протягом розмови Путін намагається здаватись розслабленим та не виказувати емоції, але як тільки чує ім'я Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії), його обличчя на кілька секунд кам'яніє.

Підсумовуючи, ШІ каже, що така поведінка ймовірніше наслідок сильного хвилювання та дискомфорту. Путін намагався замаскувати емоції, коли кореспонденти задали "незручне" питання про дрони над територією Румунії.

