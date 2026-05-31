Більшість миє неправильно: навіщо розпилювати оцет біля унітаза

Неприємний запах у ванній інколи повертається навіть після прибирання, якщо залишити без уваги одну важливу ділянку

Багато людей після прибирання ванної кімнати зосереджуються лише на самому унітазі, залишаючи без уваги підлогу навколо нього. Саме там часто з’являються непомітні плями, легкий жовтий наліт і запах, який повертається вже через кілька годин після миття.

Фахівці з "dailygalaxy" радять звернути увагу на просту практику — розпилення білого оцту навколо основи унітаза. Йдеться про обробку не лише сантехніки, а й підлоги, швів та стиків, які зазвичай залишаються поза увагою.

За словами експертів, оцет має властивості, що допомагають зменшувати кількість бактерій і нейтралізувати неприємні запахи. Він також сприяє очищенню поверхонь від слідів жорсткої води та вологи, які з часом утворюють стійкий наліт і плями.

Такий простий метод дозволяє підтримувати чистоту у ванній довше і запобігати швидкому появленню забруднень у важкодоступних місцях.

