Одна помилка з вікнами все псує: як знизити температуру вдома без кондиціонера

Проста порада, яку ігнорують більшість людей

Коли на вулиці стоїть сильна спека, більшість закриває штори та жалюзі, вважаючи це найкращим способом охолодити оселю. Але експерти попереджають, що ця проста звичка може працювати зовсім не так, як здається.

Повністю закриті жалюзі можуть створювати пастку для тепла між склом і віконним покриттям. У цьому просторі повітря перегрівається, і з часом тепло передається всередину приміщення. Також це може негативно впливати на стан скла та самих жалюзі, як пояснили в "Okdiario".

Фахівці радять залишати невеликий проміжок для циркуляції повітря. Це дозволяє зменшити накопичення спеки, але при цьому зберегти захист від прямих сонячних променів. Важливо знайти баланс: не відкривати занадто сильно, щоб уникнути перегріву скла, але й не закривати повністю.

Жалюзі, які не опущені до кінця. Фото: Pixabay

Особливо актуально це для квартир під дахом і приміщень із мансардними вікнами, де сонце нагріває поверхні значно сильніше.

Окрім захисту від спеки, жалюзі також допомагають зменшити вплив ультрафіолету, який може псувати меблі та підлогу. При правильному використанні вони дозволяють підтримувати комфортну температуру в оселі та зменшувати потребу в кондиціонерах.

