Спецгость — "Мадяр". Атака на Санкт-Петербург перед важным форумом вызвала шквал мемов

Не удержался от шуток даже командующий Силы беспилотных систем

Атака украинских дронов на Санкт-Петербург в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) вызвала шквал мемов и шуток. К ним присоединился даже командующий Силы беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Телеграф" собрал самые смешные шутки о "бавовне" в России. Отметим, что именно 3 июня в Санкт-Петербурге проходит форум, на который приехало немало иностранных гостей.

Именно поэтому украинцы шутили, что Кремль встречает гостей с фейерверками и эксклюзивным файер-шоу от "Мадяра". Не забыли и вспомнить о дронах, которые летали не только ночью, но и утром. Даже тематические анекдоты появились:

– Подскажите, пожалуйста, как пройти на Петербургский Международный Экономический Форум?

– Следуй за белым беспилотником.

Мемы об атаке на Санкт-Петербург

Мемы об атаке на Санкт-Петербург

Кроме того, украинцы шутили, что дроны — это украинские делегаты, которые прибыли на форум. К слову, эпические кадры, как иностранные гости идут на форум на фоне дыма после атаки, уже облетели всю сеть.

Мемы об атаке на Санкт-Петербург

Не прошел мимо шуток и "Мадяр", показавший, как БПЛА тролили россиян в Санкт-Петербурге. Ведь на крыле одного из дронов было написано "Что вы тетя мнёте т@ти, берите ведра и тушите Питер!"

"Юбилейная нефтеналивайка, успешно прикуренная свободолюбивой украинской птицей", — написал "Мадяр" в Telegram.

Надписи на БПЛА, которые атаковали Санкт-Петербург

Надписи на БПЛА, которые атаковали Санкт-Петербург

Что известно об атаке на Санкт-Петербург

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны Украины в ночь на 3 июня поразили российские объекты на территории Санкт-Петербурга и Тамбовской области РФ.

Атака на Санкт-Петербург

Атака на Санкт-Петербург

Атака на Санкт-Петербург

Был атакован Петербургский нефтяной терминал, расположенный примерно в 1100 километрах от границы Украины. Это один из самых больших нефтяных терминалов на Балтийском море. Он имеет 31 резервуар общим объемом 324 тысяч кубических метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об атаке на Кронштадтскую базу в России, где находились военные корабли.