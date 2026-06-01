"Виходить, Росія має повернути ядерку Україні": дипломати Путіна попалися на брехні

Російське посольство в Угорщині звинуватило Україну в невиконанні зобов'язань за Будапештським меморандумом, хоча насправді це саме Кремль не дотримався обіцянок. "Телеграф" розібрався, про що ж саме йшлося в документі.

У пості на сторінці посольства у Facebook зазначено, що Україна нібито порушила вимогу "протидіяти зростанню брутального націоналізму та шовінізму", у той час як Росія нібито дотримувалася своїх зобов'язань. При цьому також уточнюється, що документ взагалі "не є міжнародним договором" і відповідно до міжнародного права "не створює" жодних додаткових юридичних зобов'язань.

Пост російського посольства

У коментарях вже відзначили абсурдність цієї заяви та наголосили, що посольству Росії не завадило б або помовчати, або прочитати текст меморандуму. Люди писали:

Жодних згадок про якийсь націоналізм і шовінізм у меморандумі немає. Публікація — відверта брехня.

Якщо, за вашими словами, меморандум розірвано — сторони мають бути повернуті до положення, в якому були до укладання меморандуму. Росія зобов'язана повернути всю ядерну зброю, ракети х101 і т.д., що отримала за договором або еквівалент у розмірі 30 трильйонів доларів.

Якщо меморандум не є документом, поверніть ядерку Україні.

Як і будь-яка інтерпретація, будь-якого документа Росією, нісенітниця собача.

Що насправді написано в Будапештському меморандумі

Будапештський меморандум (повна назва — Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї) — це міжнародна угода, підписана 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Великої Британії та Росії. Згідно з документом, Україна добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу — третього у світі на той час.

В результаті держави-гаранти (США, Велика Британія та Росія) взяли на себе такі зобов'язання перед Україною:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України.

утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.

ніколи не застосовувати жодну свою зброю проти України (за винятком випадків самооборони або згідно зі Статутом ООН).

утримуватися від економічного тиску з метою підпорядкування власним інтересам здійснення Україною її прав.

надавати допомогу Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією із застосуванням ядерної зброї.

Підписанти угоди про ядерне роззброєння України - президенти Білл Клінтон, Борис Єльцин та Леонід Кравчук

При цьому за Будапештським меморандумом Україна взяла на себе лише одне головне зобов'язання — повністю ліквідувати або передати весь свій ядерний арсенал та приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО) як держава, що не володіє ядерною зброєю.

Найболючіший нюанс меморандуму

Хоч меморандум і є міжнародним документом, у ньому не має ніякого механізму щодо невиконання зобов'язань. Ба більше, не вказано жодних гарантій на випадок порушень.

Будапештський меморандум

Виходить, що документ фіксував "умови", а не жорсткі "гарантії безпеки". Варто зауважити, що у Будапештському меморандумі немає жодного слова ні про вступ України до НАТО, ні про заборону на розширення Альянсу. По суті це був договір про добровільну здачу Україною ядерної зброї Росії.

