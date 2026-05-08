"Воно було того варте". Пригоди зіркового оленя Бориса стали мемом

Рогатий двічі за короткий час постраждав від людської неуважності за кермом

Відомий олень Борис знову потрапив у ДТП. Аварія сталася під час його транспортування з Рівненщини до Центру порятунку диких тварин, куди його везли для відновлення після попередньої аварії.

Як розповіли у "Центрі порятунку диких тварин" (Wild Animals Rescue Center), під час перевезення Бориса в авто з ним влетіла інша машина. На щастя, нових видимих травм у Бориса не виявили, але тварина пережила сильний стрес, що теж може вплинути на подальше лікування.

Зараз олень перебуває під наглядом ветеринарів, проходить терапію та готується до складної операції. Вона потрібна через проблеми з рогом, який загрожував оку.

У ДП "Ліси України" розповіли, що для оленя Бориса будують новий вольєр. Фактично майбутній дім для нього вже готовий, лишилися лише дрібні деталі. У планах — заселити туди Бориса разом із двома самками.

Пригоди зіркового оленя породили меми та жарти

Саме плани поселити Бориса в "елітний" вольєр з двома "подружками" викликали найбільше жартів, від імені Бориса пишуть, що "воно було того варте". Також вказують на іронію долі — що олень потрапив у ДТП, коли їхав на відновлення після ДТП.

Мем про оленя Бориса

Ось деякі з коментарів у соцмережах:

Можна мене збити?

Теж хочу, щоб під час реабілітації мені видали хату та дві самки у ній

Такс, куди мені іти, щоб мене збили і поселили у такий вольєр

Колаж створено ШІ

Які травми має Борис після першої аварії

Нагадаємо, 23 березня 28-річна жителька Рівненщини їхала без увімкненого світла фар та збила оленя. Вона злякалася та втікла. Борис був дезорієнтований, на голові рана, навколо — його кров. У тварини також була зламана задня нога.

Олень Борис після аварії у березні. Фото: скріншот відео

Єгер Руслан Христюк, що опікується Борисом, розповів, що тварина втрачає вагу і має неправильне розростання травмованого панта. Пант потрібно видаляти, і до такої складної операції потрібна ретельна підготовка, щоб олень зміг її перенести. Саме для цього Бориса транспортували до столиці. З хороших новин — травмована нога зростається, операція на кінцівці не потрібна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Чугуєві Харківської області дикий олень у паніці після обстрілів вийшов з лісу та гуляв містом. Тварина навіть завітала у магазин ґаджетів, розтрощила скляні двері. Олень мав важкі поранення через російський обстріл, та попри зусилля з порятунку, помер.