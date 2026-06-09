Україна закрила важливий міст в Крим. Відео та всі наслідки атаки

Місцева "влада" вже пише про "відбиття" атаки

На Херсонщині у Чонгарі вдруге за червень пошкоджено міст після нічної атаки БПЛА. Рух через переправу повністю зупинено.

Про це повідомляє так званий "губернатор Херсонської області", призначений окупантами, Володимир Сальдо. За його словами, ППО окупантів "відмінно" відпрацювало, збивши понад 20 дронів. Однак Чонгарський міст пошкоджено, а рух перекрито.

"Рух мостом знову перекритий. На місці працюють профільні служби. Прошу водіїв використовувати альтернативні маршрути через Армянськ та Перекоп", — пише Сальдо.

Армянськ на карті

Попри гучні заяви колаборанта, місцеві пишуть, що міст зруйновано вщент та коли буде відновлено рух невідомо.

"Сили ППО "збили" понад 20 ворожих БПЛА. Більшість цілей знищено ще на підльоті", — пише Сальдо.

Люди в місцевих чатах писали:

Ні, міст розбито повністю, нас відправили через Армянськ, на шляху з Донецька на одній з заправок.

Переправа закрита, зранку розвернули на блокпості, міст розбито.

Не відкритий він (міст — ред.), на Джанкой усіх розвертають.

Зауважимо, що пошкоджений міст в районі селища Чонгар знаходиться на адмінмежі між окупованими частинами Херсонської області та Криму. Це один з ключових шляхопроводів, який російські війська використовують для забезпечення свого південного угруповання військ.

Міст в Чонгарі на карті

Атака в ніч на 9 червня стала другим ударом по Чонгарському мосту за останні дні. Минулого разу Сальдо писав про атаку на міст 7 червня, після якої рух вдалося відновити в реверсивному режимі.

Наслідки удару по Чонгарському мосту. 7 червня 2026

Пізніше стало відомо, що операцію реалізували підрозділ "Фаланга" 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475 окремий штурмовий полк CODE 9.2. Для ураження бійці застосували дрони компанії Fire Point та БПЛА "Бегемот".

Раніше "Телеграф" розповідав, які наслідки для окупантів матиме контроль українськими силами траси через Мелітополь та Бердянськ до Криму.