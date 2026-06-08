Набережна, як звалище. На що окупанти перетворили популярний кримський курорт (відео)

До приходу Росії щороку тут відпочивало майже 6 млн туристів

Усі тимчасово окуповані Росією курорти поступово дичавіють та перетворюються на непридатні для відпочинку місця. Не виключенням став і Коктебель в Криму.

У мережі вже показали свіже відео, як курорт виглядає зараз та що змінилось за останні роки. Зауважимо, що Москва анексувала Крим у 2014 році.

За понад 10 років півострів пережив чимало проблем від нестачі бензину до відсутності води чи світла. Поступово почали руйнуватись й популярні місця для відпочинку, подекуди "влада" доклала чимало зусиль, аби організувати це.

У Коктебелі вже кілька років не можуть добудувати набережну біля Чорного моря. Якщо раніше, це був піщаний пляж без дороги чи тротуару, що влаштовувало місцевих та туристів, то зараз пляж закидано будматеріалами. Розрита дорога біля моря не дає людям нормально підійти, але "влада" не спішить виправляти ситуацію.

Коктебель до окупації

Для довідки

Коктебель — це відоме курортне селище, розташоване на південному сході Криму, на березі Коктебельської затоки Чорного моря. Воно лежить біля підніжжя вулканічного масиву Кара-Даг, входить до Феодосійського району Автономної Республіки Крим.

Часто це місце називали богемним курортом та "країною Коктебель". Воно славилось унікальною природою, Карадазьким заповідником та було одним із головних центрів повітроплавання (планеризму) в регіоні. До російської окупації у 2014 у Коктебелі стабільно за рік відпочило до 6 млн людей, наразі ця цифра впала в рази.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни не дають спокою одному з популярних курортів Одещини. Вже відомо, скільки там коштує відпочинок.