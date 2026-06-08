На яких умовах українці готові припинити вогонь без звільнення Донбасу і Криму (опитування)

Головним фактором є гарантії безпеки

Згідно з результатами опитування більшість українців (61%) готові на припинення вогню на поточній лінії фронту, якщо в Україні буде розміщено війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть брати участь у відбиванні нападу. Водночас стільки ж опитаних категорично відкидають цю пропозицію, якщо Україна не отримає гарантій безпеки й не буде значного постачання грошей.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 7 травня по 3 червня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2007 респондентів (окрім жителів окупованих територій).

Зазначається, що для українців один із найбільш важливих факторів (можливо, навіть найбільш важливий) щодо будь-яких мирних домовленостей – формат гарантій безпеки, які унеможливлять повторне російське вторгнення і нову війну. Тому КМІС підготував чотири сценарії, кожному з учасників опитування зачитували один з них.

"Кожний сценарій передбачав припинення вогню саме на поточній лінії фронту і те, що Росія фактично зберігає контроль над окупованими територіями, проте – без офіційного визнання (оскільки, як ми бачили в наших опитування, це суттєва "червона лінія"). Водночас безпековий компонент відрізнявся", — пояснили у КМІС.

Чотири сценарії під час опитування:

Сценарій №1 – "Без гарантій безпеки". Бойові дії припиняються, але Україна не отримує ні гарантій безпеки, ні посиленого постачання грошей і зброї;

Сценарій №2 – "Символічна присутність Європейських військ". Тобто в Україні розміщуються війська країн Європи, але далеко від фронту і які не будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе;

Сценарій №3 – "Свої сили + Ресурси союзників". Союзники надають Україні посилену підтримку грошима та зброєю: ракетами тощо;

Сценарій №4 – "Європейський щит". Війська країн Європи розміщуються поблизу лінії фронту і будуть брати участь у боях, якщо Росія знову нападе.

Як виглядає лінія фронту зараз. Карта deepstate

Результати опитування

Якщо Україна не отримає гарантій безпеки, значного постачання грошей і зброї, то 61% категорично відкинуть пропозицію перемир’я за нинішньою лінією фронту. Готові будуть її схвалити – 32% (переважно неохоче).

Якщо в Україні далеко від фронту будуть розміщені війська країн Європи, які у разі повторного вторгнення не будуть брати участі в боях, то в такому випадку вже 42% готові будуть схвалити припинення вогню за лінією фронту. Категорично не готові підтримати такий розвиток подій — 49%.

Якщо гарантії безпеки будуть надані у формі постачання у великих обсягах грошей і зброї, то 53% будуть готові схвалити припинення вогню за нинішньою лінією фронту. Категорично відкидають такий сценарій – 37%.

Якщо близько до фронту розміщуються війська країн Європи, які в разі повторного вторгнення будуть відбивати напад, зупинку бойових дій по лінії фронту готові підтримати 61% опитаних. Категорично не готові на такий варіант 33% учасників опитування.

Ставлення до припинення вогню у розрізі регіону проживання

У КМІС констатували, що немає суттєвої різниці у відповідях різних регіонів України. У кожному регіоні більшість проти припинення вогню без гарантій безпеки (зокрема, на Сході – 57%, на Півдні – 56%).

Результати опитування по регіонах

"Водночас у всіх регіонах (крім Заходу, де спостерігається паритет) більшість готові на варіант посиленої підтримки України грошима і зброєю. І у всіх регіонах більшість також згодні на варіант з європейськими силами поблизу лінії фронту з готовністю відбивати напад Росії (а варіант із символічною присутністю європейських військ має неоднозначне сприйняття)", — коментують у КМІС.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти тікають з Кінбурнської коси (Миколаївська область). Позиції залишають підрозділи 337 полку армії РФ, адже постачання повністю зупинено в результаті успішних дій української армії.