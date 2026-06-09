Украина закрыла важный мост в Крыму. Видео и все последствия атаки

Местные "власти" уже пишут об "отражении" атаки

В Херсонской области в Чонгаре второй раз за июнь поврежден мост после ночной атаки БПЛА. Движение через переправу полностью остановлено.

Об этом сообщает так называемый "губернатор Херсонской области", назначенный оккупантами, Владимир Сальдо. По его словам, ПВО оккупантов "отлично" отработало, сбив более 20 дронов. Однако Чонгарский мост поврежден, а движение перекрыто.

"Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп", — пишет Сальдо.

Армянск на карте

Несмотря на громкие заявления коллаборанта, местные пишут, что мост разрушен и когда будет возобновлено движение неизвестно.

"Силы ПВО "сбили" более 20 вражеских БПЛА. Большинство целей уничтожено еще на подлете", — пишет Сальдо.

Люди в местных чатах писали:

Нет, мост разбит полностью, нас отправили через Армянск, по пути из Донецка на одной из заправок.

Переправа закрыта, утром развернули на блокпосте, мост разбит.

Не открыт он (мост — ред.), на Джанкой всех разворачивают.

Заметим, что поврежденный мост в районе поселка Чонгар находится на границе между оккупированными частями Херсонской области и Крыма. Это один из ключевых путепроводов, который используют российские войска для обеспечения своей южной группировки войск.

Мост в Чонгаре на карте

Атака в ночь на 9 июня стала вторым ударом по Чонгарскому мосту за последние дни. В прошлый раз Сальдо писал об атаке на мост 7 июня, после которой движение удалось восстановить в реверсивном режиме.

Последствия удара по Чонгарскому мосту. 7 июня 2026

Позже стало известно, что операция была реализована подразделением "Фаланга" 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло и 475 отдельным штурмовым полком CODE 9.2. Для поражения бойцы применили дроны компании Fire Point и БПЛА "Бегемот".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие последствия для оккупантов будет иметь контроль украинскими силами трассы через Мелитополь и Бердянск в Крым.