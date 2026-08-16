Здоров'я Путіна погіршується? До нього зачастив один із лікарів

Усього за чотири роки диктатора відвідали 60 медиків

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У поїздках Володимира Путіна супроводжує все більше лікарів, а деякі фахівці регулярно відвідують російського президента.

Журналісти-розслідувачі проєкту "Навальний LIVE" вивчили відкриті дані про розміщення медиків і з’ясували, що їх відрядження збігалися як з офіційними поїздками диктатора, так і з періодами його тривалої відсутності у публічному просторі.

Договори на розміщення лікарів публікувалися на сайті держзакупівель. Медиків селили у готелях поряд із президентськими резиденціями. За даними розслідування, кількість фахівців, які супроводжують Путіна в поїздках, за останні роки помітно зросла: якщо раніше в середньому йшлося приблизно про п’ятьох лікарів, то тепер їх кількість сягає дев’яти.

Медиків селили в готелях поряд із резиденціями Путіна

Найчастіше з президентом їздять оториноларингологи Олексій Щеглов та Ігор Ісаков — на їхньому рахунку по кілька десятків відряджень. Серед лікарів також є хірург-онколог Євген Селіванов, який спеціалізується на пухлинах щитоподібної залози.

На рахунку лікарів Путіна – десятки відряджень

Журналісти склали графік візитів лікарів до Путіна за чотири роки. Загалом у ньому опинилося 60 медиків. 17 спеціалістів приїжджали до президента лише один раз, тоді як Селіванов опинився серед тих, хто відвідував його неодноразово.

"Найчастіше Путіна відвідують тільки вухо-горло-ніс", — заявив журналіст "Навальний LIVE".

Імена лікарів, які постійно обстежують російського президента

Нагадаємо, щоб не бути отруєним, Путін носить із собою спеціальний термо-кухоль. Вперше він з’явився на публіці після анексії українського Криму.