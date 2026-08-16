Ці 10 професій можуть зникнути в Україні вже скоро: перевірте список

Деяким фахівцям доведеться перенавчатися

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Штучний інтелект та автоматичні системи поступово заміняють людей на окремих посадах в усьому світі. Те, що раніше робили люди, тепер перебуває у зоні відповідальності мобільних застосунків та апаратів самообслуговування.

"Телеграф" попросив нейромережу Chat GPT назвати топ 10 професій, які можуть зникнути в Україні найближчим часом.

За її словами, в найближчі 3–5 років частину спеціальностей автоматизація може витіснити майже повністю, тоді як в інших ШІ забере переважно рутинні завдання, залишивши людині складніші функції.

Професії, які можуть практично зникнути

1. Оператори введення даних

Такі фахівці представляють одну з найуразливіших професій. Перенесення інформації з документів у бази, заповнення стандартних форм, перевірку та сортування даних дедалі легше автоматизувати. Оператори введення даних входять до професій, для яких Всесвітній економічний форум (ВЕФ) прогнозує найшвидше скорочення до 2030 року.

2. Банківські касири

Для України цей процес особливо помітний через розвиток мобільного банкінгу. Платежі, перекази, обмін валют, відкриття частини банківських продуктів та інші стандартні операції вже можна здійснювати без працівника відділення. У глобальному прогнозі ВЕФ банківські касири — серед професій із найбільшими темпами скорочення.

3. Телемаркетологи

Працівників, які телефонують клієнтам, щоб проговорити стандартний текст, дедалі простіше замінити голосовими системами на основі ШІ. Алгоритм може одночасно здійснювати величезну кількість дзвінків, розпізнавати відповіді співрозмовника та адаптувати сценарій розмови.

Колцентр. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

4. Працівники, які виконують стандартні поштові операції

Під найбільшим ризиком не кур'єри та працівники логістики, а фахівці, зайняті переважно оформленням, сортуванням та обробкою стандартних відправлень. У рейтингу ВЕФ поштові оператори опинилися серед професій, які скорочуватимуться найшвидше.

Професії не зникнуть, але людей знадобиться менше

1. Касири

Каси самообслуговування, мобільні застосунки та автоматизовані системи оплати поступово зменшують потребу в касирах. Повністю професія найближчим часом навряд чи зникне, але одному працівнику вже достатньо контролювати кілька кас самообслуговування замість обслуговування покупців на одній звичайній касі.

Супермаркет. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

2. Оператори кол-центрів та першої лінії підтримки

Стандартні питання на кшталт "де моє замовлення", "скільки коштує послуга" або "як змінити тариф" уже здатні обробляти чат-боти та голосові помічники. Люди залишатимуться потрібними для нестандартних ситуацій, конфліктів та складних консультацій.

3. Бухгалтери

Йдеться насамперед про спеціалістів, робота яких складається з рутинного обліку: внесення первинних документів, формування типових рахунків, розрахунків та звітів. Автоматизовані системи можуть перебрати значну частину цих операцій. Водночас бухгалтери, які працюють зі складним оподаткуванням, аудитом, фінансовим аналізом та відповідальністю за рішення, залишатимуться затребуваними.

4. Секретарі та адміністративні помічники

ШІ вже може складати листи, готувати документи, планувати зустрічі, робити короткі підсумки нарад та шукати необхідну інформацію. Через це один адміністративний працівник зможе виконувати обсяг роботи, для якого раніше могли знадобитися кілька людей.

5. Графічні дизайнери рутинного сегмента

Професійні дизайнери не зникнуть, однак прості банери, рекламні креативи, фони, ресайзи та нескладні ілюстрації дедалі частіше створюватимуть генеративні системи. Найбільше це вдарить по фахівцях, які виконують дешеві та стандартизовані замовлення.

6. Працівники друкарської галузі

Тут головною причиною є не лише ШІ, а загальна цифровізація. Документи, реклама, рахунки, квитки та медіа переходять в електронний формат, тому потреба в частині традиційних поліграфічних спеціальностей поступово скорочується.

Хто, навпаки, залишиться потрібним

Цифровий розум наголошує на наявності важливого парадоксу – на його думку, автоматизація не обов'язково означатиме масове безробіття в Україні. Через демографічні втрати, міграцію та наслідки війни країна може зіткнутися передусім із дефіцитом працівників.

Тому найстійкішими будуть професії, де необхідні фізична присутність, складна ручна робота, відповідальність за рішення або безпосередня взаємодія з людьми. Зокрема, значно складніше автоматизувати роботу електриків, сантехніків, будівельників, механіків, водіїв і операторів складної техніки, а також значну частину професій у сфері догляду та освіти.

Сантехнік. Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Таким чином, головна зміна найближчих років полягатиме не в тому, що десятки професій раптово зникнуть. Як зазначає модель, найшвидше зникатимуть робочі місця, де людина виконує прості, повторювані операції. А в багатьох інших професіях ШІ стане інструментом, завдяки якому один працівник зможе виконувати роботу кількох людей.

Раніше "Телеграф" запитав у нейромережі Gemini, мігранти з якої країни мають найбільше шансів інтегруватися в Україні. ШІ вказав на те, що при оцінці цього питання експерти зазвичай аналізують два складники. Це швидкість економічного ефекту та легкість соціальної інтеграції.