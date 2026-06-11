Смішні 180 грн більше не врятують: в Україні готують радикальні зміни для водіїв після трагедії у Києві

Проблема масових перевищень швидкості в Україні — це не лише питання розміру штрафів

Україна може ввести бальну систему для водіїв та запровадити жорсткіші санкції за повторні порушення ПДР. Поштовхом до дискусії стала смертельна ДТП у Києві. Експерти наголошують: причина не лише в низьких штрафах, а й у відсутності ефективного контролю та механізмів впливу на водіїв-рецидивістів. Виявилося, що водій мав численні штрафи за перевищення швидкості.

Що потрібно знати:

Обговорюється система штрафних балів із можливим вилученням посвідчення водія

Експерти вважають вагомою проблемою низьку ймовірність покарання

В Україні відсутні мобільні камери контролю швидкості, а також є умовно-дозволене перевищення

Після трагедії уряд заявив про намір посилити відповідальність за порушення ПДР, зокрема — за систематичні перевищення швидкості, а також удосконалити систему фіксації порушень і врегулювати використання легкого персонального електротранспорту.

МВС також анонсує жорсткіші санкції: за словами очільника відомства Ігоря Клименка, за систематичні порушення, зокрема близько десяти перевищень швидкості, водія можуть позбавити права керування або застосувати інші обмеження. Також знову заговорили про "бальну систему", подібну до європейських країн.

За словами міністра, у середу 10 червня, він мав зустрічатися із членами правоохоронного комітету Верховної Ради, але за даними джерел "Телеграфу" зустріч не відбулася, бо її не було у планах глави МВС, і коли вона відбудеться — поки невідомо.

Проблема не лише в штрафах, а в системі стримування

Експерт з державної політики з безпеки дорожнього руху кампанії "За безпечні дороги" Віктор Загреба пояснює: в Україні не працює повноцінна система стримування. За його словами, помилка полягає в тому, що покарання розглядають як єдиний інструмент, хоча безпека руху — це поєднання санкцій, інфраструктури та культури поведінки.

"Коли немає контролю, люди психологічно схильні не дотримуватись правил. Формується культура "альтернативної реальності" на дорозі", — пояснює експерт.

Він нагадує, що в Україні поширене системне нехтування базовими правилами: ігнорування знаків, непристебнуті ремені, відволікання на телефон. І навіть фіксовані штрафи не змінюють поведінку, якщо ймовірність покарання низька.

В Україні загальне стримування працює дуже обмежено, особливо в сфері швидкості. Бо відчуття контролю дуже мале, кількість камер — мала, всі знають, де вони розташовані, всі до цього звикли. Мобільних камер у нас нема, як, наприклад, у Польщі чи Німеччині, які встановлюють на один-два дні в зовсім несподіваних місцях. Віктор Загреба, експерт з державної політики з безпеки дорожнього руху кампанії "За безпечні дороги"

Загреба підкреслює: навіть якщо штрафи підвищити, це не змінить ситуацію без невідворотності покарання. Окрім прихованих камер мають бути патрулі на дорогах, в тому числі і неявні. "Громадські організації вже років п'ять пропонують запровадити спеціальне стримування проти зухвалих, нахабних водіїв, яких не лякають наші мізерні суми штрафів. Для них — позбавлення привілею на право керування", — каже він про максимальний рівень стримування, який також є в країнах Європи.

Проблема "однакових штрафів" за різні ризики

Штрафи в Україні — одні з найнижчих. "У нас штраф за порушення швидкості на 40 чи навіть на 49 км/год — 180 грн після знижки. Це просто смішний штраф", — наголошує Загреба.

Штрафи за перевищення швидкості в Україні, Польщі та Німеччині/ Інфографіка "Тексти"

Ще одна системна проблема — відсутність градації покарань та його відсутність за перевищення на 20 км. Він наголошує: зі зростанням швидкості ризики зростають у рази. У європейських країнах це враховано — штрафи збільшуються поступово залежно від перевищення. В Україні ж — ситуація інша.

"Різниця між 50 і 60 км/год — не маленька, це велика. Різниця між 90 і 110 — взагалі феноменальна. А між 110 і 140 — різниця в декілька разів. В сенсі сил, кінетичної енергії, яку має це знаряддя вбивства. Відтак і штрафи в усіх нормальних країнах зростають теж за кожні п'ять чи 10 кілометрів", — пояснює Загреба.

Чи врятує Україну бальна система: які вже є пропозиції

Безпекою дорожнього руху не займались сім років, зауважує експерт, а законопроєкт про посилення штрафу при повторній фіксації правопорушення "висить" вже кілька років. Зробити систему балів з нуля складно за умов воєнного стану, проте є варіанти "квазісистеми".

"Там визначено шість серйозних видів порушень, за які можна досить швидко і без бюджетних витрат позбавити водія прав. Коли водій-порушник на Караваєвих Дачах на червоне проїхав, другий раз — порушив правила руху на пішохідному переході, а третій раз — суцільну лінію, тоді після третього разу його позбавили б прав водія на рік. І він би не порушував, перестав би їздити в такому стилі або він вибув з дорожнього руху і зробив дороги безпечнішими", — пояснює ідеї законопроєкту Загреба. Інший — стосується розмежування санкцій за різні рівні перевищення швидкості.

На його думку, зараз потрібні не швидкі, а розумні рішення: "Народні депутати до цього тижня не мали бажання, натхнення, мотивації розглядати чи навіть пошукати цей проєкт закону. Ну, як можна за два дні щось вродити, коли не займались цим шість років? [ ] Що швидко міг зробити комітет? Це сісти і розглядати проєкти законів, які вже зареєстровані, проаналізовані, обговорені на круглих столах, на які вже написані пояснювальні записки, які підкріплені дослідженнями".

Автоюрист Олександр Швець зазначає, що про такі заходи вже давно говорять, але потрібно розуміти, який фінальний документ прийматиме Верховна Рада. "За кожне порушення буде нараховуватися штрафний бал. Чи декілька балів. Набрав 10 штрафних балів, посвідчення водія призупинили до кінця року. З нового року все обнуляється", — припускає він вигляд системи.

Андрій Осадчук, перший заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, визнає: швидких рішень у цій сфері не існує. За його словами, реагують часто тільки лише на кризові події.

"У нас в звичайному режимі ніхто, ніколи не підтримує будь-які додаткові каральні акції. Згадайте, тільки кризові ситуації трохи вгамовують істеричних популістів. Хай зараз МВС і уряд роблять свою роботу, ми чекаємо системних пропозицій, бо крім теми покарань є ще тема будівельних норм, відео тощо", — каже Осадчук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що фігурант ДТП в Києві мав щонайменше 39 задокументованих порушень. За 18 з них він отримав штраф тільки у 2026 році. При цьому чоловік працював у службі таксі — під час аварії якраз віз пасажирку.