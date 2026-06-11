Смешные 180 грн больше не спасут: в Украине готовят радикальные изменения для водителей после трагедии в Киеве

Проблема массовых превышений скорости в Украине – это не только вопрос размера штрафов

Украина может ввести балльную систему для водителей и ввести более жесткие санкции за повторные нарушения ПДД. Толчком к дискуссии стало смертельное ДТП в Киеве. Эксперты отмечают: причина не только в низких штрафах, но и в отсутствии эффективного контроля и механизмов воздействия на водителей-рецидивистов. Оказалось, что у водителя были многочисленные штрафы за превышение скорости.

Что нужно знать:

Обсуждается система штрафных баллов с возможным изъятием водительского удостоверения

Эксперты считают важной проблемой низкую вероятность наказания

В Украине отсутствуют мобильные камеры контроля скорости, а также условно-разрешенное превышение

После трагедии правительство заявило о намерении усилить ответственность за нарушение ПДД, в частности за систематические превышения скорости, а также усовершенствовать систему фиксации нарушений и урегулировать использование легкого персонального электротранспорта.

МВД также анонсирует более жесткие санкции: по словам главы ведомства Игоря Клименко, за систематические нарушения, в том числе около десяти превышений скорости, водителя могут лишить права управления или применить другие ограничения. Также снова заговорили о "балльной системе", похожей на европейские страны.

По словам министра, в среду 10 июня он должен был встречаться с членами правоохранительного комитета Верховной Рады, но по данным источников "Телеграфа" встреча не состоялась, потому что ее не было в планах главы МВД, и когда она состоится — пока неизвестно.

Проблема не только в штрафах, а в системе сдерживания

Эксперт по государственной политике по безопасности дорожного движения кампании "За безопасные дороги" Виктор Загреба объясняет: в Украине не работает полноценная система сдерживания. По его словам, ошибка заключается в том, что наказание рассматривается как единственный инструмент, хотя безопасность движения — это сочетание санкций, инфраструктуры и культуры поведения.

"Когда нет контроля, люди психологически склонны не соблюдать правила. Формируется культура "альтернативной реальности" на дороге", — объясняет эксперт.

Он напоминает, что в Украине распространено системное пренебрежение базовыми правилами: игнорирование знаков, не пристегнутые ремни, отвлечение на телефон. И даже фиксированные штрафы не изменяют поведение, если вероятность наказания низка.

В Украине всеобщее сдерживание работает очень ограниченно, особенно в сфере скорости. Потому что ощущение контроля очень мало, количество камер мало, все знают, где они расположены, все к этому привыкли. Мобильных камер у нас нет, например, в Польше или Германии, которые устанавливают на один-два дня в совершенно неожиданных местах. Виктор Загреба, эксперт по государственной политике по безопасности дорожного движения кампании "За безопасные дороги"

Загреба подчеркивает: даже если штрафы повысить, это не изменит ситуацию без неотвратимости наказания. Кроме скрытых камер, должны быть патрули на дорогах, в том числе и неявные. "Общественные организации уже лет пять предлагают ввести специальное сдерживание против дерзких, наглых водителей, которых не пугают наши мизерные суммы штрафов. Для них — лишение привилегии на право управления", — говорит он о максимальном уровне сдерживания, также в странах Европы.

Проблема "одинаковых штрафов" за разные риски

Штрафы в Украине — одни из самых низких. "У нас штраф за нарушение скорости на 40 или даже на 49 км/ч — 180 грн после скидки. Это просто смешной штраф", — отмечает Загреба.

Штрафы за превышение скорости в Украине, Польше и Германии/Инфографика "Тексты"

Еще одна системная проблема – отсутствие градации наказаний и его отсутствие за превышение на 20 км. Он отмечает, что с ростом скорости риски возрастают в разы. В европейских странах это учтено – штрафы увеличиваются постепенно в зависимости от превышения. В Украине же ситуация другая.

"Разница между 50 и 60 км/ч — не маленькая, а значительная. Разница между 90 и 110 — вообще феноменальная. А между 110 и 140 — разница в несколько раз. В смысле силы, кинетической энергии, которой обладает это орудие убийства. Поэтому и штрафы во всех нормальных странах растут тоже за каждые пять или 10 километров", — объясняет Загреба.

Спасет ли Украину бальная система: какие уже есть предложения

Безопасностью дорожного движения не занимались семь лет, отмечает эксперт, а законопроект об усилении штрафа при повторной фиксации правонарушения "висит" уже несколько лет. Сделать систему баллов с нуля сложно в условиях военного положения, однако есть варианты "квазисистемы".

"Там определены шесть серьезных видов нарушений, за которые можно достаточно быстро и без затрат из бюджета лишить водителя прав. Когда водитель-нарушитель на Караваевых Дачах проехал на красный свет, во второй раз — нарушил правила движения на пешеходном переходе, а в третий раз — сплошную линию, тогда после третьего раза его лишили бы водительских прав на год. И он бы не нарушал, перестал бы ездить в таком стиле или выбыл бы из дорожного движения и сделал дороги безопаснее", — объясняет идеи законопроекта Загреба. Другой — касается разграничения санкций за различные уровни превышения скорости.

По его мнению, сейчас нужны не быстрые, а разумные решения: "До этой недели народные депутаты не испытывали желания, вдохновения или мотивации рассматривать или даже искать этот законопроект. Ну, как можно за два дня что-то придумать, если этим не занимались шесть лет? [ ] Что мог быстро сделать комитет? Это сесть и рассмотреть проекты законов, которые уже зарегистрированы, проанализированы, обсуждены на круглых столах, к которым уже написаны пояснительные записки, подкрепленные исследованиями".

Автоюрист Александр Швец отмечает, что о таких шагах уже давно говорят, но нужно понимать, какой финальный документ будет принимать Верховная Рада. "За каждое нарушение будет начисляться штрафной балл. Или несколько баллов. Набрав 10 штрафных баллов, водительское удостоверение приостановили до конца года. С нового года все обнуляется", — предполагает он вид системы.

Андрей Осадчук, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, признает: быстрых решений в этой сфере не существует. По его словам, реагируют часто только на кризисные события.

"У нас в обычном режиме никто, никогда не поддерживает какие-либо дополнительные карательные акции. Вспомните, только кризисные ситуации немного унимают истерических популистов. Пусть сейчас МВД и правительство делают свою работу, мы ждем системных предложений, потому что кроме темы наказаний есть еще тема строительных норм, видео и т.д.", — говорит Осадчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фигурант ДТП в Киеве имел по меньшей мере 39 задокументированных нарушений. За 18 из них он получил штраф только в 2026 году. При этом мужчина работал в службе такси — во время аварии как раз вез пассажирку.