В Україні готують нові контракти: Зеленський сказав, кому із воїнів заплатять по 300 тис. грн

Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має розпочати вже у червні

В Україні з’являться нові контракти для піхотинців. Оплата становитиме 300 тис. гривень на першій лінії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє президент України Володимир Зеленський. За його словами, у країні є ресурс, який дає змогу підвищити виплати в армії.

Бійці в тилу мають отримувати щонайменше 30 тисяч гривень. При цьому, чим більше буде виконано бойових завдань, тим вище буде рівень виплати.

Нові виплати військовим. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Також президент анонсує, що в Україні з’являться нові контракти для піхотинців, завдяки яким вони зароблятимуть у середньому по 300 тисяч гривень на першій лінії. Контракти буде опрацьовано так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки.

Крім того, буде збільшено виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул для того, щоб зберегти досвід управління в армії.

Згідно із заявою Зеленського, Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має розпочати вже у червні.

Водночас глава держави доручив відкрити набагато більше можливостей для залучення іноземних добровольців до української армії. Таким чином, в Україні буде більше механізмів рекрутингу.

Ще один важливий крок — подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії та більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писало про те, що з’явилися деталі нових контрактів для військових.