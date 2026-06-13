Його обличчя пам'ятає кожен українець. Помер зірка СРСР Буткевич - що відомо про нього

Стрічки за його участю ставали класикою

Паул Буткевич — латвійський актор і заслужений артист РРФСР, який помер на 85-му році життя у суботу, 13 червня. Останніми роками він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, пересувався на кріслі колісному та практично не з'являвся на публіці. Причину смерті поки офіційно не називають.

Хоча актор не був безпосередньо пов'язаний з Україною, його творчість добре знали в нашій країні. Фільми за його участю десятиліттями показували на українському телебаченні, а багато стрічок стали справжньою класикою для глядачів, які виросли у радянський період.

Найбільшу популярність Буткевичу принесла роль Ріхарда Лозберга у пригодницькому фільмі "Міраж", який вийшов у 1983 році. Також він знімався у культовому серіалі "17 миттєвостей весни", а серед інших відомих робіт актора — "Помилка резидента", "Тривожний місяць вересень" та "Довга дорога в дюнах". Загалом за свою кар'єру він зіграв майже у 150 проєктах.

Паул Буткевич у молодості. Фото: stuki-druki.com

У 1990 році Буткевич отримав звання заслуженого артиста РРФСР. Актор народився в Латвії у 1940 році та почав зніматися ще на початку 1960-х. Колеги та шанувальники цінували його за яскраву зовнішність і здатність органічно втілювати як героїчних, так і драматичних персонажів.

Паул Буткевич у фільмі "17 миттєвостей весни". Фото: kino-teatr.ru

Для української аудиторії Паул Буткевич залишився одним із тих акторів, чиє обличчя впізнавали навіть без згадки імені. Фільми за його участю й досі переглядають любителі класичного кіно.

Паул Буткевич і його дружина Зинта Янсоне. Фото: stuki-druki.com

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