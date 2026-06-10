Її називали найкрасивішою в СРСР: померла відома акторка, яка була проти України

Актриса підтримувала анексію Криму

У Росії повідомили про смерть народної артистки СРСР Людмили Чурсіної. Її смерть підтвердили у Театрі Російської армії, де акторка служила протягом багатьох років.

Людмила Чурсіна була однією з найвідоміших актрис радянського кіно. За свою кар'єру вона зіграла десятки ролей, а глядачам запам'яталася завдяки фільмам "Коли дерева були великими", "Журавушка", "Угрюм-ріка", "Олеся", "Донська повість", "Приваловські мільйони" та багатьом іншим.

Також Чурсіна багато років виходила на сцену театру, а в 1981 році отримала звання народної артистки СРСР. Протягом десятиліть її називали однією з найкрасивіших актрис Радянського Союзу.

Людмила Чурсіна. Фото: kino-teatr.ru

Що казала Чурсіна про Україну

У 2014 році акторка підтримала анексію Криму та увійшла до числа діячів культури, які публічно висловили підтримку Володимиру Путіну. Пізніше вона неодноразово відвідувала окупований півострів.

У 2017 році через поїздки до Криму та заперечення російської агресії Чурсіну внесли до бази "Миротворець". Згодом Міністерство культури України включило її до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Людмила Чурсіна. Фото: kino-teatr.ru

Сама акторка після потрапляння до "Миротворця" заявляла, що не бачить у цьому нічого серйозного та називала такі рішення "людською дурістю". Вона також говорила, що підтримує зв'язки зі знайомими в Україні та сподівається, що "здоровий глузд переможе".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Чурсіна підтримала дії Кремля та не виступала із засудженням війни. Напад РФ на Україну вона називала "спецоперацією" і заявляла, що Росію "неможливо перемогти".

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