Путін встановив новий дедлайн для захоплення Донбасу. Які "крайні дати" окупанти вже провалили

Ворог переніс дату досить далеко

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Глава Росії Володимир Путін встановив новий дедлайн для повного захоплення Донецької області. На це він дав час своїй армії до осені 2027 року.

Про це пише The New York Times. Якщо російській армії не вдасться захопити весь Донбас до цього терміну, переговори стануть більш ймовірними, вважають західні чиновники та аналітики.

У розмові з виданням вони припустили, що війна стане більш руйнівною. Путін наполягає на зимовому наступі, а Україна переживає гостру нестачу засобів ППО.

Також частина співрозмовників NYT схиляються до думки, що у Росії буде проведено мобілізацію, але лише після парламентських виборів у вересні. Інші висловили побоювання, що Путін, відчувши себе загнаним у кут, "може спробувати ескалувати війну та перевірити солідарність НАТО, вийшовши за межі гібридних атак у Європі".

Путін змінював дедлайни для захоплення Донбасу вже понад 15 разів

Станом на серпень 2026 року Путін вже близько 15 разів змінював і переносив "крайні терміни" повного захоплення Донецької та Луганської областей. Президент України Володимир Зеленський нещодавно говорив, що 15-м за рахунком путінським дедлайном щодо цього є 31 грудня 2026 року.

Дедлайни Путіна щодо захоплення Донбасу. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

До цього у березні 2026 року Росія через партнерів розповсюджувала вимогу, щоб Україна протягом двох місяців вийшла з Донбасу. Путін вимагав від своєї армії повного захвату Донбасу до 1 квітня.

І це лише у поточному році, до цього глава країни-агресора не раз переносив "крайні терміни". У 2024–2025 роках дати "захоплення Донбасу" призначалися на літо 2024 року, а згодом на 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня 2025 року. Жодна з них не була реалізована завдяки спротиву Сил оборони України.

У 2023 році Кремль виставляв дедлайни до 1 березня, а після провалу — знову до 31 грудня. У 2022 році Росія спочатку планувала захоплення Донбасу до 31 березня, згодом перенесли на 9 травня, потім на 1 червня, 15 вересня та 31 грудня.

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