Его лицо помнит каждый украинец. Умер звезда СССР Буткевич – что известно о нем

Ленты с его участием становились классикой

Паул Буткевич — латвийский актер и заслуженный артист РСФСР умер на 85-м году жизни в субботу, 13 июня. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем, передвигался на инвалидном кресле и практически не появлялся на публике. Причины смерти пока официально не называют.

Хотя актер не был напрямую связан с Украиной, его творчество хорошо знали в нашей стране. Фильмы с его участием десятилетиями показывали на украинском телевидении, а многие картины стали настоящей классикой для зрителей, выросших в советский период.

Наибольшую популярность Буткевичу принесла роль Рихарда Лозберга в приключенческом фильме "Мираж", вышедшем в 1983 году. Также он снимался в культовом сериале "17 мгновений весны", а среди других известных работ актера — "Ошибка резидента", "Тревожный месяц сентябрь" и "Долгая дорога в дюнах". В общей сложности за свою карьеру он сыграл почти в 150 проектах.

Паул Буткевич в молодости. Фото: stuki-druki.com

В 1990 году Буткевич получил звание заслуженного артиста РСФСР. Актер родился в Латвии в 1940 году и начал сниматься еще в начале 1960-х. Коллеги и поклонники ценили его за яркую внешность и способность органически воплощать как героических, так и драматических персонажей.

Паул Буткевич в фильме "17 мгновений весны". Фото: kino-teatr.ru

Для украинской аудитории Паул Буткевич остался одним из тех актеров, чье лицо узнавали даже без упоминания имени. Фильмы с его участием до сих пор просматривают любители классического кино.

Паул Буткевич и его супруга Зинта Янсон. Фото: stuki-druki.com

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