Українка поділилася секретом ідеальних покупок у "АТБ": у її кошику завжди є ці три товари

Особливо вона порадила готову заморожену страву

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У соцмережах українці активно діляться своїми улюбленими товарами з магазинів, і один із таких списків привернув увагу користувачів Threads.

Українка під ніком anasta.up запитала підписників, що вони завжди купують в "АТБ" і можуть оцінити на "10/10".

Відповідь однієї з користувачок виявилася особливо цікавою. Вона показала одразу три продукти, які регулярно опиняються в її кошику. Серед них — хачапурі "по-аджарські", чипси El Sabor Начос кукурудзяні зі смаком барбекю та тертий сир Dziugas.

Особливу увагу авторка коментаря звернула на хачапурі.

"Особливо раджу хачапурі", — написала вона, фактично виділивши його як свого фаворита.

Раніше "Телеграф" перевірив два недорогі тверді сири з "АТБ" та "Сільпо" — "Традиційний" 50% ТМ "Премія" та "Вершковий" 50% ТМ "Своя Лінія". Для експерименту використали йод, щоб перевірити наявність крохмалю, а також духовку — для тесту на плавлення. Водночас такі домашні експерименти не замінюють повноцінних лабораторних досліджень, а лише дають змогу оцінити окремі властивості продукту.