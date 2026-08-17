Рус

Українка поділилася секретом ідеальних покупок у "АТБ": у її кошику завжди є ці три товари

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На які продукти варто звернути увагу
На які продукти варто звернути увагу. Фото Колаж "Телеграфу"

Особливо вона порадила готову заморожену страву

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

У соцмережах українці активно діляться своїми улюбленими товарами з магазинів, і один із таких списків привернув увагу користувачів Threads.

Українка під ніком anasta.up запитала підписників, що вони завжди купують в "АТБ" і можуть оцінити на "10/10".

Посмотреть в Threads

Відповідь однієї з користувачок виявилася особливо цікавою. Вона показала одразу три продукти, які регулярно опиняються в її кошику. Серед них — хачапурі "по-аджарські", чипси El Sabor Начос кукурудзяні зі смаком барбекю та тертий сир Dziugas.

Особливу увагу авторка коментаря звернула на хачапурі.

"Особливо раджу хачапурі", — написала вона, фактично виділивши його як свого фаворита.

Раніше "Телеграф" перевірив два недорогі тверді сири з "АТБ" та "Сільпо" — "Традиційний" 50% ТМ "Премія" та "Вершковий" 50% ТМ "Своя Лінія". Для експерименту використали йод, щоб перевірити наявність крохмалю, а також духовку — для тесту на плавлення. Водночас такі домашні експерименти не замінюють повноцінних лабораторних досліджень, а лише дають змогу оцінити окремі властивості продукту.

Теги:
#Список #Покупки #Товари #АТБ