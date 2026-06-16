Якщо дитина не ходить у школу: який штраф доведеться заплатити його батькам

Жінка визнала провину, а суд призначив максимальне покарання

Учень на Львівщині прогуляв весь навчальний рік — його матір оштрафували на 1700 грн. Також жінка має сплатити судовий збір 655 грн.

Як йдеться у постанові Пустомитівського районного суду, юнак з 1 вересня 2025 по 18 травня 2026 систематично пропускав навчання в Мурованському ліцеї без поважної причини. Про це 19 травня склали відповідний протокол.

Жінка свою провину визнала в суді, а покарання їй призначили за невиконання батьківських обов’язків за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Скриншот судового запису

Зауважимо, у тому ж ліцеї є інший учень-прогульник. Одинадцятикласник систематично не ходив на уроки з сьомого січня по третє березня 2026 року. Його мати також визнала провину, проте обійшлася вдвічі меншим штрафом — 850 грн. Сума судового збору аналогічна — 665,6 грн.

Відповідальність за ч. 1 ст. 184 КУпАП становить якраз попередження або штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2026 рік це становить від 850 до 1700 грн). Отримати його можна не тільки за прогули дитини, а й якщо за дитиною не доглядати, не годувати та не мати вдома належних санітарно-гігієнічних умов.

Відповідальність батьків за прогули дитини/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав, що при повторному адмінпорушенні штраф за прогули дитини може сягнути 5100 грн. Сукупна кількість прогулів, для того, аби на них звернули ретельну увагу має бути більше ніж 10 днів, при чому враховуються і прогули дистанційного навчання.