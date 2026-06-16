Если ребенок не ходит в школу: какой штраф придется заплатить его родителям

Женщина признала вину, а суд назначил максимальное наказание

Ученик Львовской области прогулял весь учебный год — его мать оштрафовали на 1700 грн. Также женщина должна оплатить судебный сбор 655 грн.

Как говорится в постановлении Пустомытовского районного суда, юноша с 1 сентября 2025 по 18 мая 2026 года систематически пропускал обучение в Мурованском лицее без уважительной причины. Об этом 19 мая составили соответствующий протокол.

Женщина свою вину признала в суде, а наказание ей назначили за неисполнение родительских обязанностей по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Скриншот судебной записи

Заметим, что в том же лицее есть другой ученик-прогульник. Одиннадцатиклассник систематически не ходил на уроки с 7 января по 3 марта 2026 года. Его мать также признала вину, однако обошлась вдвое меньшим штрафом – 850 грн. Сумма судебного сбора аналогичная — 665,6 грн.

Ответственность по ч. 1 ст. 184 КУоАП составляет как раз предупреждение или штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на 2026 год это составляет от 850 до 1700 грн). Получить его можно не только за прогулы ребенка, но и если за ребенком не ухаживать, не кормить и не иметь дома надлежащих санитарно-гигиенических условий.

Ответственность родителей за прогулы ребенка/Инфографика "Телеграф", ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при повторном админнарушении штраф за прогулы ребенка может достичь 5100 грн. Совокупное количество прогулов для того, чтобы на них обратили тщательное внимание должно быть более 10 дней, при чем учитываются и прогулы дистанционного обучения.