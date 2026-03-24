Немає світла чи інтернету - прогул? У Раді пояснили, чи штрафуватимуть за такі пропуски

Посилення відповідальності щодо пропусків занять у школах викликає чимало питань у батьків та дітей. Адже у МОН вже заговорили про накладання штрафів до 5100 гривень за прогули. Серед інших українців цікавить питання про "прогули" дистанційного навчання через проблеми з електрикою та зв'язком в умовах війни.

"Телеграф" звернувся до нардепки, секретарки Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталії Піпи, аби отримати відповідь.

Ми запитали, як фіксуватиметься відсутність, якщо у дитини були проблеми зі світлом чи інтернетом. Сьогодні це не є рідкістю, адже через атаки росіян в оселях українців не завжди є світло.

"У таких випадках зазвичай враховуються об’єктивні обставини. Пояснення від батьків можуть братися до уваги, особливо якщо йдеться про поодинокі або підтверджені ситуації", – сказала народна обраниця.

Інфографіка. Штрафи за прогули школи

Зауважимо, що міністр освіти Оксен Лісовий говорив про 10 днів пропусків, за які може передбачатись відповідальність, зокрема йдеться й про прогули дистанційного навчання.

