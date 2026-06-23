Військові масово повертаються з СЗЧ. Чому та куди

Програма діє до 20 вересня цього року

З моменту запуску програми добровільного повернення на службу після СЗЧ (самовільне залишення частини) військовослужбовці подали 1 076 рапортів. З них 354 уже погоджено, лідер за погодженнями — 427 окрема бригада безпілотних систем "Рарог".

Про це повідомило Міністерство оборони України. Програма діє для військових, у яких факт СЗЧ зафіксований до 12 червня 2026 року включно.

Військовослужбовець бригади "Рарог". Фото: usforces.army/units/427-rarog

Топ-5 військових частин за кількістю погоджених повернень з СЗЧ:

427 окрема бригада безпілотних систем "РАРОГ" — 70 рапортів;

20 окрема бригада безпілотних систем "К-2" — 59 рапортів;

411 окрема бригада безпілотних систем "Яструби" — 23 рапортів;

429 окрема бригада безпілотних систем "АХІЛЛЕС" — 21 рапортів;

414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра" — 15 рапортів.

Як скористатися програмою добровільного повернення на службу з СЗЧ

Програма дає військовим можливість повернутися на службу без контакту з попередньою частиною та без складних бюрократичних процедур. Зокрема через Армія+.

Ще понад 80 днів можна обирати підрозділ для повернення. Фото: szch.army.gov.ua

Вона доступна для військових, у яких факт СЗЧ зафіксували до 12 червня 2026 року. Вони можуть самостійно обрати нову військову частину зі списку. Рапорт необхідно подати до 20 вересня 2026 року включно.

Військовий має право:

вказати бажаний напрям служби та попередній досвід;

отримати супровід контакт-центру на всіх етапах;

прибути у нову частину без затримок і батальйонів резерву;

відновити грошове та інші види забезпечення після прибуття;

отримати гарантію, що його не переведуть до іншої військової частини без його письмової згоди протягом 6 місяців.

Військовим ЗСУ, ДССТ та НГУ дають 100 днів на повернення з СЗЧ з вибором найефективніших бойових підрозділів в межах своєї структури. Серед них — дронові, штурмові та інші частини з високими показниками бойової результативності.

Нагадаємо, командирка медичного батальйону "Госпітальєри", депутатка ВР від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич розповіла "Телеграфу", що військових у СЗЧ потрібно всіляко заохочувати до повернення, а не заганяти їх у глухий кут. Йдеться, зокрема, про можливість переведення до інших бригад і підрозділів, де людина буде корисною з огляду на свої навички та досвід.