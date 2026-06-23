Военные массово возвращаются из СЗЧ. Почему и куда
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Программа действует до 20 сентября этого года
С момента запуска программы добровольного возвращения на службу после СЗЧ (по-русски СОЧ — самовольное оставление части) военнослужащие подали 1076 рапортов. Из них 354 уже согласованы, лидер по согласованию — 427 отдельная бригада беспилотных систем "Рарог".
Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Программа действует для военных, у которых факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.
Топ-5 воинских частей по количеству согласованных возвращений по СЗЧ:
- 427 отдельная бригада беспилотных систем "РАРОГ" — 70 рапортов;
- 20 отдельная бригада беспилотных систем "К-2" — 59 рапортов;
- 411 отдельная бригада беспилотных систем "Ястребы" — 23 рапорта;
- 429 отдельная бригада беспилотных систем "АХИЛЛЕС" — 21 рапортов;
- 414 отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" — 15 рапортов.
Как воспользоваться программой добровольного возвращения на службу по СЗЧ
Программа дает военным возможность вернуться на службу без контакта с предыдущей частью и без сложных бюрократических процедур. В частности, через Армия+.
Она доступна для военных, у которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Они могут самостоятельно выбрать новую воинскую часть из списка. Рапорт необходимо подать до 20 сентября 2026 включительно.
Военный имеет право:
- указать желаемое направление службы и опыт;
- получить сопровождение контакт-центра на всех этапах;
- прибыть в новую часть без задержек и батальонов резерва;
- восстановить денежное и другие виды обеспечения по прибытии;
- получить гарантию, что его не переведут в другую воинскую часть без его письменного согласия в течение 6 месяцев.
Военным ВСУ, ДССТ и НГУ дают 100 дней на возвращение из СЗЧ с выбором наиболее эффективных боевых подразделений в пределах своей структуры. Среди них – дроновые, штурмовые и другие части с высокими показателями боевой результативности.
Напомним, командир медицинского батальона "Госпитальеры", депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич рассказала "Телеграфу", что военных в СЗЧ нужно всячески поощрять к возвращению, а не загонять их в угол. Речь идет, в частности, о возможности перевода в другие бригады и подразделения, где человек будет полезен в силу своих навыков и опыта.