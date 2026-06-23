Военные массово возвращаются из СЗЧ. Почему и куда

Программа действует до 20 сентября этого года

С момента запуска программы добровольного возвращения на службу после СЗЧ (по-русски СОЧ — самовольное оставление части) военнослужащие подали 1076 рапортов. Из них 354 уже согласованы, лидер по согласованию — 427 отдельная бригада беспилотных систем "Рарог".

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Программа действует для военных, у которых факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.

Военнослужащий бригады "Рарог". Фото: usforces.army/units/427-rarog

Топ-5 воинских частей по количеству согласованных возвращений по СЗЧ:

427 отдельная бригада беспилотных систем "РАРОГ" — 70 рапортов;

20 отдельная бригада беспилотных систем "К-2" — 59 рапортов;

411 отдельная бригада беспилотных систем "Ястребы" — 23 рапорта;

429 отдельная бригада беспилотных систем "АХИЛЛЕС" — 21 рапортов;

414 отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" — 15 рапортов.

Как воспользоваться программой добровольного возвращения на службу по СЗЧ

Программа дает военным возможность вернуться на службу без контакта с предыдущей частью и без сложных бюрократических процедур. В частности, через Армия+.

Еще более 80 дней можно выбирать подразделение для возвращения. Фото: szch.army.gov.ua

Она доступна для военных, у которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года. Они могут самостоятельно выбрать новую воинскую часть из списка. Рапорт необходимо подать до 20 сентября 2026 включительно.

Военный имеет право:

указать желаемое направление службы и опыт;

получить сопровождение контакт-центра на всех этапах;

прибыть в новую часть без задержек и батальонов резерва;

восстановить денежное и другие виды обеспечения по прибытии;

получить гарантию, что его не переведут в другую воинскую часть без его письменного согласия в течение 6 месяцев.

Военным ВСУ, ДССТ и НГУ дают 100 дней на возвращение из СЗЧ с выбором наиболее эффективных боевых подразделений в пределах своей структуры. Среди них – дроновые, штурмовые и другие части с высокими показателями боевой результативности.

Напомним, командир медицинского батальона "Госпитальеры", депутат ВР от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич рассказала "Телеграфу", что военных в СЗЧ нужно всячески поощрять к возвращению, а не загонять их в угол. Речь идет, в частности, о возможности перевода в другие бригады и подразделения, где человек будет полезен в силу своих навыков и опыта.