Як відключити підписку на "Київстар ТБ" після бою Усика (інструкція)

Для цього необхідно авторизуватися на сайті

Багато українців, які підключили "Київстар ТБ" для того, щоб 23 травня подивитися бій українського боксера Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена, хочуть відключити телебачення від "Київстар". Однак зробити це не так легко, в мережі опублікували інструкцію, як відключити "Київстар ТБ".

Про це у соцмережі Threads розповів директор з продукту MEGOGO Єгор Яроцький. "Кнопка" відключення "Київстар ТБ" доступна лише після авторизації на сайті "Київстар", з додатку це зробити не вийде.

Після авторизації треба перейти у меню преміум HD. Далі — гортати вниз, де буде "як відключити пакет" та діяти за інструкцією.

Як відключити Київстар ТБ, інструкція

Як відключити Київстар ТБ, інструкція

Що буде якщо не відключити "Київстар ТБ"

Багато людей підключили його лише заради одного вечора, коли бився Усик. Якщо не відключити підписку на "Київстар ТБ", навіть якщо не користуватися ним, будуть стягуватися кошти згідно з вашим пакетом. В результаті гроші будуть списуватися щомісяця.

Нагадаємо, раніше абонент "Київстар" скаржився, що не може відключити послугу "Київстар ТБ Легкий старт", яка йому не сподобалася. Що відповів оператор.