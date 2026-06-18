Школяр зможе, а вони – ні: люди, народжені у 50-60-х роках, не впораються з цими завданнями

Те, що є повсякденністю для підлітків, перетворюється на справжній виклик для людей, які виросли в іншу епоху

Сучасна молодь з дитинства росте у світі інтернету, смартфонів і соціальних мереж. Саме тому більшість цифрових навичок вони опановують майже інтуїтивно, тоді як люди, народжені у 50-60-х роках минулого століття, лише намагаються пристосуватися до нових реалій.

Експерти виділили три звичних для молоді речі, які важко даються представникам старшого покоління, пише YourTango.

Розпізнавання фейків

У соцмережах щохвилини з’являється стільки різноманітного контенту, що бебі-бумерам може бути важко дотримуватися інформаційної гігієни. Крім того, через стрімкий розвиток штучного інтелекту, фейки в мережі стають все більш реалістичним.

Це ускладнює для літніх людей виявлення інформації, яка не має нічого спільного з реальністю. В результаті все це призводить до того, що набагато більше пенсіонерів стають жертвами шахрайства і інформаційних маніпуляцій в Інтернеті.

Перетворення хобі на гроші

Завдяки соціальним мережам багато представників нового покоління змогли перетворити свої хобі на гроші. Наприклад, використовуючи свої таланти, щоб відкрити невеликий онлайн-магазин, або ж надавати послуги, шукаючи клієнтів в мережі.

Пенсіонери психологічно не сприймають такий вид заробітку, як повноцінну роботу. Це пов’язано із тим, що у часи їхньої молодості серйозною вважалася лише робота за освітою, в офлайн-режимі, на повний робочий день.

Використання додатків для спрощення життя

Поки підлітки викликають таксі через Uklon, замовляють продукти з доставкою і бронюють квитки на потяг в додатках на смартфоні, пенсіонери довіряють лише собі. Як би довго і клопітно це не було, представники старшого покоління завжди оберуть спілкування телефоном або ж навіть візит до установи для вирішення проблеми.

Це пов’язано не лише з недовірою до нових технологій, а й із занадто складним для них інтерфейсом додатків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді мовчать пенсіонери, народжені в 50–70-х.