Чи посилять мобілізацію після ідеї Сирського про нові бригади: у Раді пояснили

Можливе розширення фронту потребує більше людей, але є нюанс

На тлі створення нових бригад у ЗСУ для захисту півночі України виникає питання: чи дійсно слід чекати посилення мобілізації та як на це може вплинути реформування призову?

"Телеграф" звернувся до члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федора Веніславського, аби отримати відповіді. За його словами, ініціатива головкома Олександра Сирського з новими бригами ЗСУ навряд чи потребуватиме посилення мобілізації.

"Я думаю, що той рівень мобілізації, який ми зараз маємо і той рівень необхідності поповнення втрат, які ми несемо періодично, і безповоротних, і санітарних, дозволяє акумулювати необхідні людські ресурси для формування цих бригад. Вони необхідні для захисту з півночі від нашого білоруського сусіда. Тобто посилення мобілізації навряд чи потрібно для того, щоб забезпечити реалізацію цієї мети", — каже член комітету.

Також, відповідаючи на питання, скільки людей можуть втратити бронювання через новий наказ Мінекономіки, Веніславський наголосив: "Я це не можу оцінити, тому що в мене немає повної картини, аби дати вам фахову відповідь".

Для довідки

Наказом від 24.06.2026 №6954 Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства затверджено нові критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають статус критичного. У документі зазначено, що підприємство визнається таким, що "має важливе значення для галузей національної економіки, якщо воно за видом економічної діяльності належить до сфер, у яких Мінекономіки формує та реалізує державну політику, та відповідає одному із загальних критеріїв". Таких критерії у наказі є 12.

Що з реформою мобілізації

Джерело в оборонній сфері в коментарі "Телеграфу" висловило певний скептицизм щодо реформи мобілізації на даному етапі: "Скільки вже реформу ТЦК роблять? Дуже багато часу. Та я вам скажу, що нічого не зроблять. Чому? Тому що люди хочуть вижити. Хто дає хабарі ТЦК? Прості люди, які хочуть вижити. Не давали б не брали. А потім кажуть, які вони негідники. Це ціла система".

Створення нових бригад ЗСУ

Як повідомив у коментарі LIGA.net головком Сирський, на тлі загрози з Білорусі виникає необхідність створювати нові бригади для того, щоб гарантовано відбити цей можливий наступ. Адже зараз інша специфіка лінії фронту: вона суттєво збільшилась у глибину.

На питання, для чого створювати нові бригади й не поповнювати вже наявні, головком ЗСУ відповів: "Якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли, за словами Веніславського, запрацює реформа мобілізації та що від неї чекати.