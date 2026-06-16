Має бронювання, але "в розшуку" ТЦК: юристи розповіли, що робити, якщо у телефоні зʼявився неприємний сюрприз

Покроковий алгоритм дій від правознавців для свого захисту

Офіційне бронювання від мобілізації на підприємстві не захищає військовозобов'язаних від раптової появи статусу "в розшуку" в електронному кабінеті "Резерв+". З такою проблемою зіткнувся чоловік, який отримав бронювання на роботі, а вже наступного дня побачив у системі повідомлення про розшук через нібито неявку за повісткою, хоча саму повістку він не отримував.

Як стало відомо зі звернення чоловіка на профільному юридичному порталі "Юристи.юа", фахівці закликають у подібних ситуаціях не панікувати, адже чинне бронювання дає залізне право на відстрочку, а статус розшуку є лише технічною помилкою чи наслідком неузгодженості дій. Дуже часто документи про офіційну бронь від Міністерства економіки просто не встигають вчасно оновитися в базі конкретного районного ТЦК, тоді як військкомат паралельно виписує "заочну" повістку поштою.

Найімовірніше, ТЦК виписав повістку "заочно" і надіслав її поштою за місцем вашої реєстрації або попередньою адресою. Якщо лист повернувся через те, що ви його не отримали, або виникла затримка на пошті, система автоматично зафіксувала це як "неявку" і підтягнула статус розшуку, зазначає юрист Сергій Богун.

Проте, поки прапорець розшуку світиться в системі, чоловік ризикує бути затриманим поліцією на вулиці для доправлення до військкомату. Адвокати та юристи запропонували кілька варіантів вирішення цієї проблеми, відкинувши ідею простої сплати штрафу.

Сам по собі статус "у розшуку" не означає, що Вас автоматично можуть мобілізувати або що Ви вже притягнуті до відповідальності. На практиці такий статус найчастіше свідчить про те, що ТЦК вважає, що особа допустила порушення правил військового обліку або не з’явилась за викликом. Тобто це більше інструмент адміністративного тиску, пояснює юрист Євген Корнійчук.

Найперше експерти радять спробувати виправити дані дистанційно через функцію онлайн-виправлень у самому додатку "Резерв+". Якщо цифрова система не реагує, необхідно надіслати офіційну письмову заяву до свого ТЦК з вимогою зарахувати себе на спеціальний військовий облік і додати копію документів про бронювання. Такий пакет документів радять відправляти виключно "Укрпоштою" — цінним листом з описом вкладення, адже поштова квитанція стане додатковим юридичним захистом під час зустрічі з патрулями.

Паралельно військовозобов'язаним рекомендують обов'язково зайти в застосунок "Дія" та перевірити розділ "Виконавчі провадження".

Якщо розшук з'явився у зв'язку з неприбуттям за повісткою, то скоріше за все буде спроба притягнути Вас до адміністративної відповідальності та накласти штраф в розмірі 17 000 гривень. Якщо ТЦК винесло постанову про накладення штрафу і передало її до виконавчої служби, то інформація обов'язково про це з'явиться. Адже Ви не отримували ані повістки, ані постанови про штраф, підкреслює юрист Андрій Брильов.

За наявності такого штрафу є дуже високі шанси скасувати його та зняти розшук через адміністративний суд або за допомогою скарги до вищих інстанцій, як-от обласний ТЦК чи Міноборони.

У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов'язати ТЦК видалити дані про порушення правил ВО з Реєстру. Станом на зараз вже є позитивна судова практика по таких адміністративних справах, зазначає адвокат Юрій Айвазян.

Якщо ж дистанційні листи та скарги не допомагають прибрати статус розшуку, киянину доведеться особисто відвідати ТЦК та СП. З собою обов'язково треба мати оригінали документів про бронювання, щоб оператор бази "Оберіг" вручну вніс актуальні дані та зняв статус розшуку безпосередньо на місці.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть пенсіонеру заблокувати картку, якщо він не зʼявився по повістці.