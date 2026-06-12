Дозволено бити? У ТЦК розповіли, що мають та не мають права робити військові

У деяких випадках присутність поліції обов'язкова

В Одеському ТЦК розповіли, чи мають право військовослужбовці групи оповіщення затримувати людей та застосовувати фізичну силу. А також скільки працівників центру мають бойовий досвід.

Про це йдеться у відео трансляції засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, яка займається розслідуванням можливих порушень у сфері оборони, антикорупційного законодавства, а також дотримання прав і свобод громадян під час воєнного стану.

За словами представників Одеського ОТЦК, військовослужбовці не мають права примусово доправляти людей до терцентрів комплектування без поліції. Адже право на адміністративне затримання має лише поліція та інші уповноважені органи, до яких ТЦК не належить.

Однак застосовувати силу, зброю чи спеціальні засоби працівники ТЦК можуть, але лише за умови нападу на себе. Тобто коли йдеться про самозахист або загрозу життя інших людей.

В Одеському ТЦК також додали, що наразі у відомстві працює лише 43% осіб, які мають бойовий досвід. Тобто понад половина військовослужбовців жодного разу не була на фронті.

Що можуть та не можуть робити військові ТЦК

Дозволено:

Вручати повістки у громадських місцях, за місцем проживання чи роботи;

Перевіряти військово-облікові документи, але за присутності поліції;

Запрошувати громадян до ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК тощо;

Складати адміністративні матеріали щодо порушень правил військового обліку.

Заборонено:

Самостійно затримувати громадян без присутності поліції, адже це здійснюють копи або уповноважені органи;

Застосовувати фізичну силу, погрози чи примус, якщо на це немає законних підстав;

Проникати до житла людей без згоди або судового рішення;

Вилучати документи, телефон чи гроші без правової підстави;

Обмежувати свободу пересування через відмову отримати повістку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у великому ТЦК скандал через мобілізованих з інвалідністю та п'яних робітників. У Раді вже прокоментували інцидент.