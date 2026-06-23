Чекати лишилося недовго. Веніславський назвав терміни масштабної реформи ТЦК

Якими саме будуть нововведення, наразі невідомо

Протягом двох місяців можуть з'явитися конкретні проєкти щодо удосконалення роботи ТЦК та СП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки). Зміни напрацьовує Міністерство оборони.

Про це "Телеграфу" розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський: Військових ТЦК на фронт, а функції — поліції? У Раді пояснили, як планують реформувати систему

За його словами, після того, як буде запущена експериментальна реформа проходження військової служби, наступним кроком стане напрацювання проєктів про удосконалення діяльності ТЦК. За його оцінкою, це може статися ще до кінця літа.

"Тому очікуємо. Я думаю, що є шанс влітку дочекатися", – зазначив Веніславський.

Федір Веніславський. Фото: Верховна Рада

Реформа ТЦК та СП — що відомо

Розмови про необхідність змін в роботі цього органа ведуться давно. А після резонансної справи мобілізованого з інвалідністю через психічний розлад Богдана Кошеля, якого засудили до довічного за вбивство двох військових, в Міністерстві оборони України вирішили перевірити усі ТЦК.

При цьому, каже Веніславський, поки зарано говорити про реформу ТЦК, бо ніхто не бачив конкретних пропозицій Міністерства оборони. Обговорювати суспільно чутливі речі, не маючи конкретики, на його думку, неправильно. Тому треба дочекатися проєкту змін від МО і лише тоді дискутувати, чи доцільні вони в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів "Телеграфу" про мобілізацію, реформу ТЦК та підхід до бронювання.