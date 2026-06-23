Військових ТЦК на фронт: у Раді вважають, що з них можна зробити бойові частини

Йде обговорення розподілу обов’язків між відомствами

В Україні вважають, що частину завдань щодо мобілізації могли б виконувати інші служби, а з придатних військовослужбовців ТЦК можна сформувати повноцінні військові підрозділи та відправляти їх на фронт.

Таку думку висловила "Телеграфу" народний депутат Юлія Яцик у матеріалі: "Військових ТЦК на фронт, а функції поліції? У Раді пояснили, як планують реформувати систему".

За її словами, розподіл функцій ТЦК, який розірве замкнутий цикл, одночасно вирішить проблеми корупції, порушення прав людини та зробить механізм мобілізації ефективним.

"Бо фактично цих топ-корупціонерів ТЦК тільки переміщають з різних областей, але в межах посад, оскільки вони корисні", — говорить нардеп.

Юлія Яцик

Яцик наголошує, що стосовно поліції в Україні передбачено кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень, застосування сили під час мобілізації чи інших примусових заходів. А щодо працівників ТЦК, які роблять подібні речі під час "бусифікації", такого законопроєкту немає.

Нардеп також каже, що правоохоронці не хочуть брати участь у мобілізації.

"Їм значно легше займатися спортивною рибалкою, спіймали ухилиста якогось, показали йому його в розшуку, "обілетили" та відпустили. А у ТЦК-шників є показники мобілізації, які вони мають виконувати", – розповідає Яцик.

Що можуть та не можуть робити працівники ТЦК. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Поліція заявляє, що участь у мобілізаційних заходах не входить до їх основних функцій. Однак, як каже Яцик, якщо держава покладає такі завдання, їх потрібно виконувати, або йти зі служби.

"Тут уже, знаєте, на двох стільцях не всидиш. Тут потрібно або виконувати функції, які їм передала держава, або звільнятися з поліції ", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юристи розповіли, що робити, якщо в телефоні з’явився неприємний сюрприз для заброньованих від мобілізації.