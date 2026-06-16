У рядку вказали "інше": чоловіки віком 60+ мають дивний напис в "Резерв+"

Чи можуть виникнути проблеми з ТЦК

Після досягнення 60 років у військово-облікових документах фіксується виключення з обліку за віком, але в різних реєстрах це може позначатися по-різному — як "досягнення граничного віку перебування в запасі" або як "інше", що іноді спричиняє плутанину.

Чоловік звернувся із запитанням на сайт Юристи.UA. Після того як йому виповнилося 60 років, він помітив, що в електронному військовому квитку причину виключення з військового обліку зазначено як "інше", тоді як у розширеній виписці з реєстру "Оберіг" вказано правильну підставу — досягнення граничного віку перебування в запасі. Через це він поцікавився, чи можуть виникнути проблеми під час перевірки документів представниками ТЦК.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що підстав для хвилювань немає. За його словами, після 60 років громадянин уже не зобов’язаний пред’являти військово-облікові документи.

Він нагадав, що згідно із законом, обов’язок мати та показувати військовий документ стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Після підтвердження віку за паспортом до особи не повинно виникати додаткових питань.

Інформація в "Резерв+". Фото: Експрес онлайн

Інший юрист, Юрій Айвазян, додав, що після досягнення граничного віку людина вже не є військовозобов’язаною, а отже ТЦК не має до неї жодного відношення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких чоловіків мобілізують першими в рамках реформи Міноборони.