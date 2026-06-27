Нові норми бронювання можуть вдарити по економіці: у чому проблема

Планка критеріїв для підприємств, які бажають набути статусу критично важливих, була піднята в рази

Нові умови бронювання, затверджені наказом Мінекономіки, можуть призвести до закриття бізнесів, або їх "тінізації". Зараз йдуть обговорення змін цих норм.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак: Рахунок на десятки тисяч громадян. Хто втратить бронювання після наказу Мінекономіки

Яка ціль нових норм бронювання

За словами нардепа, йде обговорення змін у наказі Мінекономіки щодо критеріїв критичності підприємств. Вже після його ухвалення, окремі члени Комітету висловилися відносно потенційних ризиків через різкі нововведення.

Богдан Кицак. Фото: facebook.com/kytsak.bohdan

Уряд мав на меті позбавитися від недобросовісних підприємств, які бронюють військовозобов'язаних за гроші. Насправді ж ці люди не працюють і не здійснюють ніякої діяльності на підприємствах.

"Але робити це за рахунок більшості компаній, які все роблять "в білу", легально, і навантажувати їх цими фінансовими вимогами, це виглядає трішки складно для реалізації. Разом з тим, зараз проводиться дуже багато виїзних консультацій, нарад з галузевими асоціаціями, з бізнесом для того, щоб переконати їх, що ці зміни є необхідні. Ми бачимо, що бізнес, зокрема, аграрний сектор категорично виступає, що потрібно переглядати цю історію", — описав ситуацію Богдан Кицак.

Скільки заброньованих можуть втратити бронь

Він окреслив масштаб, про скількох заброньованих може йтися. За словами нардепа — це десятки тисяч заброньованих, а не сотні тисяч.

Член Комітету з питань економічного розвитку, зазначив, що не всі українські компанії можуть відповідати новим жорстким критеріям. Тому необхідно шукати інші моделі та варіанти.

"Це (нові стандарти бронювання, — ред.) призведе до того, що вони де-факто можуть згорнути свою виробничу діяльність. А для нас всіх негативним буде фактор закриття компанії або перехід в сіру оплату, або тінізація взагалі певних секторів економіки", — каже Кицак.

Нові правила бронювання. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нові правила можуть негативно вплинути на економіку

Він додав, що зараз в Україні триває складний процес переконання бізнесу переходити в легальний сектор. Це збільшить надходження податків та в цілому оздоровить економіку. Водночас зміни в правилах бронювання можуть підірвати цей процес.

"Тут певна дія може навпаки поглибити і запустити зворотну реакцію. Поки важко спрогнозувати наскільки заброньованих стане менше", — резюмував нардеп.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи посилиться в Україні мобілізація для створення нових бригад, які захищатимуть північ держави.