Новые нормы бронирования могут ударить по экономике: в чем проблема

Планка критериев для предприятий, желающих обрести статус критически важных, была поднята в разы

Новые условия бронирования, утвержденные приказом Минэкономики, могут привести к закрытию бизнесов или их "тенизации". Сейчас обсуждаются изменения этих норм.

Об этом рассказал народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак: Счет на десятки тысяч граждан. Кто потеряет бронирование после приказа Минэкономики

Какова цель новых норм бронирования

По словам нардепа, идет обсуждение изменений в приказе Минэкономики по критериям критичности предприятий. Уже после его принятия отдельные члены Комитета высказались в отношении потенциальных рисков из-за резких нововведений.

Богдан Кицак. Фото: facebook.com/kytsak.bohdan

Правительство имело целью избавиться от недобросовестных предприятий, бронирующих военнообязанных за деньги. На самом же деле, эти люди не работают и не осуществляют никакой деятельности на предприятиях.

"Но делать это за счет большинства компаний, которые все делают "в белую", легально, и нагружать их этими финансовыми требованиями, это выглядит немного сложно для реализации. Вместе с тем, сейчас проводится очень много выездных консультаций, совещаний с отраслевыми ассоциациями, с бизнесом для того, чтобы убедить их, что эти изменения являются необходимыми. Мы видим, что бизнес, в частности, аграрный сектор категорически выступает, что нужно просматривать эту историю", — описал ситуацию Богдан Кицак.

Сколько забронированных могут потерять бронь

Он очертил масштаб, о скольких забронированных может идти речь. По словам нардепа, это десятки тысяч забронированных, а не сотни тысяч.

Член Комитета по вопросам экономического развития отметил, что не все украинские компании могут соответствовать новым жестким критериям. Поэтому нужно искать другие модели и варианты.

"Это (новые стандарты бронирования, — ред.) приведет к тому, что они де-факто могут свернуть свою производственную деятельность. А для нас всех отрицательным будет фактор закрытия компании или переход в серую оплату, или тенизация вообще определенных секторов экономики", — говорит Кицак.

Новые правила бронирования. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Новые правила могут негативно повлиять на экономику

Он добавил, что сейчас в Украине идет сложный процесс убеждения бизнеса переходить в легальный сектор. Это увеличит поступление налогов и в целом оздоровит экономику. В то же время, изменения в правилах бронирования могут подорвать этот процесс.

"Здесь определенное действие может наоборот углубить и запустить обратную реакцию. Пока трудно спрогнозировать насколько забронированных станет меньше", — резюмировал нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, усилится ли в Украине мобилизация для создания новых бригад, которые будут защищать север государства.