"Примусова мобілізація впливає негативно": в Міноборони розповіли, що з реформою

У Міноборони хочуть зробити службу більш передбачуваною.

Вже незабаром в Україні буде представлено наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема йдеться про зміни у системі мобілізації та роботі територіальних центрів комплектування.

Про це "Телеграфу" повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Мстислав Банік

За словами посадовця, реформа має безпосередньо стосуватися громадян, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку та не проходять службу. Банік зазначив, що однією з причин ухилення від мобілізації є страх перед невизначеністю.

"Оскільки така людина зараз бачить свої перспективи зайти по мобілізації і ніколи не вийти – ходити в піхоті на бойові виходи і не розуміти, коли закінчиться така служба. Або ж спиратися на всі жарти, про які говорять військові, щодо способів вийти з армії, і що на тебе потім чекає.

Це якраз відповідь цим людям, які отримують зараз нові перспективи військової служби – досить чіткі і зрозумілі. І це є частиною реформи нашої мобілізації. В тому числі, для того, щоб люди, яких ми будемо мобілізувати зараз, теж розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні", – зазначив заступник міністра.

Водночас у Міноборони наголошують, що до підготовки змін підходять максимально обережно. За словами посадовця, влада має лише одну можливість провести реформу мобілізації під час нинішньої війни – другої вже не буде – тому рішення повинні бути ретельно опрацьовані та узгоджені між урядом, президентом і військовим керівництвом.

Окремо Банік визнав, що зміни необхідні:

"Чи будуть рейди чи щось інше, точно не скажу, але точно скажу, що той формат примусової мобілізації, який зараз є в суспільстві, дуже погано на нас впливає. Яким він буде – побачимо згодом", – зазначив посадовець.

Яким саме буде новий підхід до комплектування війська, в Міноборони не уточнили, однак запевнили, що зміни будуть презентовані зовсім скоро, мовляв, "це не 2027 рік".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які зміни потрібні для комісій ВЛК після резонансного вбивства.