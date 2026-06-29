Нардепа затримали після поїздки в Іспанію. Хто він та в чому підозрюють (фото)

Чинного депутата України затримали після поїздки в Іспанії. Його обвинувачують в отриманні хабарів. Офіційно правоохоронці не називають імені підозрюваного, але ймовірніше йдеться про Сергія Кузьміниха, нардепа від фракції "Слуги народу".

Як повідомили в САП, затримали депутата у зв'язку із систематичною неявкою на судові засідання. Наразі чоловіка доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

"Розгляд клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави призначено на 29 червня 2026 року на 11 годину 00 хвилин", — повідомляє пресслужба.

За даними справи, у січні 2022 року народний депутат отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди — 30 % від вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики. Договір було укладено комунальним підприємством — лікарнею в місті Житомирі — з приватним підприємством.

"Кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі. Крім того, обвинувачений гарантував, що у майбутньому за "відкат у 30 відсотків", використовуючи свій вплив, забезпечить фінансування та реалізацію ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання — на загальну суму понад 38 млн грн", — повідомляють у САП.

Нагадаємо, що Кузьміних 22 червня вчергове не з'явився в судове засідання у Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Як пише Transparency International Ukraine, нардеп перебував у відрядженні в Іспанії. Це нібито робоча поїздка за розпорядженням заступника голови Верховної Ради. Відрядження тривало з 22 по 26 червня.

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