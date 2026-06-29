Нардепа задержали после поездки в Испанию. Кто он и в чем подозревают (фото)

Действующего депутата Украины задержали после поездки в Испанию. Его обвиняют в получении взяток. Официально правоохранители не называют имени подозреваемого, но скорее всего речь идет о Сергее Кузьминихе.

Как сообщили в САП, задержан депутат в связи с систематической неявкой на судебные заседания. В настоящее время мужчина доставлен в изолятор временного содержания.

"Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения альтернативы в виде залога назначено на 29 июня 2026 года на 11 часов 00 минут", — сообщает прессслужба.

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