Втратила дві ноги внаслідок вибуху: що відомо про дружину Єрмолаєва Ганну

За життя Ганни борються лікарі

Внаслідок вибуху у житловому будинку в Монако постраждав дніпровський бізнесмен і один із найбагатших людей України Вадим Єрмолаєв. Вже багато років він перебуває у шлюбі. Його дружина — успішна стоматологиня.

За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, внаслідок вибуху дружина Вадима Єрмолаєва зазнала надзвичайно важких травм — лікарям довелося ампутувати їй обидві ноги. Наразі медики продовжують боротися за її життя. Сам бізнесмен отримав поранення та опіки, однак його життю нічого не загрожує. Також легкі травми дістав їхній 13-річний син.

Вибух у Монако

За попередніми даними, французькі правоохоронці розглядають версію навмисного нападу. Співрозмовники видання припускають, що мотивом могла стати діяльність, пов'язана з мережею кол-центрів у Дніпрі. Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Що відомо про Ганну Єрмолаєву

Попри те, що сім'я бізнесмена не надто часто дає інтерв'ю, Ганна активно веде соціальні мережі та розповідає про свою професійну діяльність. Це можна дізнатися з її сторінки в Інстаграм.

Ганна Єрмолаєва. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

Судячи з інформації у її профілі, Ганна Єрмолаєва є лікаркою та співзасновницею клінік Amel Dental Clinic і Amel Smart Clinic. Також вона заснувала благодійний фонд Kiddo, який займається допомогою дітям, і очолює раду реабілітаційного центру Recovery Medical Centre у Дніпрі.

Ганна Єрмолаєва. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

У своєму профілі вона вказала, що є мамою чотирьох дітей і бабусею чотирьох онуків. Якщо порівняти з її старою сторінкою в Instagram, можна побачити, що за останні роки змінився не лише стиль оформлення профілю, а й мова спілкування. Якщо раніше опис був російською, то тепер Ганна повністю перейшла на українську.

Ганна Єрмолаєва. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

Ще одна деталь, яка впадає в око, — геолокація більшості її публікацій. Попри те, що родина багато часу проводить за кордоном, у дописах Ганни найчастіше зазначене саме місто Дніпро. До слова, Вадим Єрмолаєв відмовився від українського громадянства та отримав громадянство Кіпру.

Відомо, що подружжя виховало чотирьох дітей. Однією з найвідоміших у публічному просторі є донька Софія Кононенко, яка проживає між Лондоном і Кіпром та веде сторінки у соціальних мережах. Її ім'я у 2024 році опинилося в центрі журналістського розслідування.

Донька Вадима і Ганни Єрмолаєвих. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna

Журналісти повідомили, що після запровадження санкцій РНБО частину бізнес-активів бізнесмена оформили на його доньку Софію Кононенко. Сам Єрмолаєв перебуває під санкціями через підозри СБУ у веденні бізнесу в окупованому Криму після 2014 року. Бізнесмен заперечував ці звинувачення, а Софія відмовилася коментувати інформацію про переоформлення активів.

Нагадаємо, Вадим Єрмолаєв є одним із найвідоміших підприємців Дніпра. Він заснував корпорацію "Алеф" та був девелопером низки знакових об'єктів міста, серед яких "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" та інші. У різні роки входив до списку найбагатших українців за версією Forbes.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з’явились нові подробиці замаху на олігарха в Монако. Зазначається, що постраждалий чоловік, ймовірніше Єрмолаєв, отримав опіки та вибохово-осколкові поранення.