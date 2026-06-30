Розбірки у стилі 90-х. Кому вигідний замах на Єрмолаєва у Монако

Вибух показав європейцям одну важливу річ

Замах у Монако на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва може бути не тільки зведенням рахунків чи способом перерозподілити владу. Адже вибух у центрі Європи став чималим прецедентом, який вже називають терактом.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту, аби з'ясувати, кому був вигідний напад на Єрмолаєва та хто його міг вчинити. Аналізувала ситуацію Gemini.

За даними ШІ, під час аналізу було враховано не тільки мотиви та специфіку діяльності бізнесмена, а й географію подій. Адже вибух в Монако став ледь першим прецедентом в історії держави.

Кому міг бути вигідний замах?

Єрмолаєв один з найбагатших бізнесменів України, засновник корпорації "Алеф" та головний забудовник Дніпра. Він має досить складний і конфліктний бекграунд, який відкриває кілька версій щодо замовників.

Версії:

Російський слід. З грудня 2023 бізнесмен перебуває під санкціями РНБО. Одна з причин — продовження ведення алкогольного бізнесу після 2014 та 2022 в Криму. Часто в такому разі бізнес переплітається з російськими спецслужбами та колаборантами, що не виключають у справі Єрмолаєва. Бізнесмен цілком міг насолити "партнерам" або тим, що захотів вийти з гри, або тим, що не виконав якісь зобов'язання.

З грудня 2023 бізнесмен перебуває під санкціями РНБО. Одна з причин — продовження ведення алкогольного бізнесу після 2014 та 2022 в Криму. Часто в такому разі бізнес переплітається з російськими спецслужбами та колаборантами, що не виключають у справі Єрмолаєва. Бізнесмен цілком міг насолити "партнерам" або тим, що захотів вийти з гри, або тим, що не виконав якісь зобов'язання. " Гангстерські розбірки". Корпорація "Алеф" — це гігантські активи агросекторі та виробництві тощо. Єрмолаєв починав свій бізнес з Дніпра, де для успішної роботи існували жорсткі правила. Після початку повномасштабки він виїхав за кордон, а структура впливу у місті почала змінюватись. Тому ШІ не виключає, що вибухи в Монако — замах у стилі 90-х, за якого хотіли усунути ключову фігуру бізнесу.

Корпорація "Алеф" — це гігантські активи агросекторі та виробництві тощо. Єрмолаєв починав свій бізнес з Дніпра, де для успішної роботи існували жорсткі правила. Після початку повномасштабки він виїхав за кордон, а структура впливу у місті почала змінюватись. Тому ШІ не виключає, що вибухи в Монако — замах у стилі 90-х, за якого хотіли усунути ключову фігуру бізнесу. Внутрішні розбірки та зведення рахунків. Санкції РНБО суттєво послабили Єрмолаєва, чим цілком могли скористатись конкуренти. Ліквідація або виведення з ладу ключового бенефіціара шляхом замаху — класичний спосіб обезголовити бізнес-імперію для її подальшого дерибану.

Вадим Єрмолаєв

Чому розбірки вийшли за межі України?

Вибух у Монако, на думку ШІ, цілком логічний. Адже:

Концентрація фігурантів. Саме до Франції та Монако було переміщено чимало українських активів після 2022, туди ж змістилися й центри ухвалення рішень, і, відповідно, конфлікти між ними.

туди ж змістилися й центри ухвалення рішень, і, відповідно, конфлікти між ними. Фактор безпеки в Україні. Фактично організувати замовне вбивство в країні під час війни та дії комендантської години складніше, ніж зробити це в Європі.

Фактично організувати замовне вбивство в країні під час війни та дії комендантської години складніше, ніж зробити це в Європі. Ілюзія безпеки в Монако. Ця країна вважається однією з найбезпечніших у світі, тобто чимало людей живуть у розслабленому ритмі, що значно знижує їхню пильність. Так, при вибуху біля будинку Єрмалава, виконавець просто залишив рюкзак у холі будинку та пішки втік через кордон до сусіднього французького міста Босолей, скориставшись відкритістю європейських кордонів.

Ця країна вважається однією з найбезпечніших у світі, тобто чимало людей живуть у розслабленому ритмі, що значно знижує їхню пильність. Так, при вибуху біля будинку Єрмалава, виконавець просто залишив рюкзак у холі будинку та пішки втік через кордон до сусіднього французького міста Босолей, скориставшись відкритістю європейських кордонів. Спроба приховати кінці у воду. Цей замах на бізнесмена перетворюється на міжнародний юридичний квест, адже ймовірніше події мають коріння в Україні та Росії, але до реалізації злочину було втягнуто Монако. Комунікація між поліцією трьох країн, бюрократія та міжнародні запити значно уповільнюють слідство, що дає замовникам час.

Місце замаху на Єрмолаєва в Монако

Резюмуючи, ШІ каже, що замах на Єрмолаєва показав європейським спецслужбам, що тіньові капітали, які роками виводилися з України та РФ на Лазуровий берег, привезли із собою і методи вирішення "проблеми" у стилі 90-х.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кримінальний авторитет Артур Денисултанов, відомий на прізвисько "Дінго", загинув під час війни проти України. Його впізнали як кілера, який стріляв у Адама Осмаєва. Також його пов’язували із вбивством колишнього охоронця Рамзана Кадирова.