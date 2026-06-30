Потеряла две ноги в результате взрыва в Монако: что известно о жене Ермолаева Анне

За жизнь Анны борются врачи

В результате взрыва в жилом доме в Монако пострадал днепровский бизнесмен и один из самых богатых людей Украины Вадим Ермолаев. Уже много лет он состоит в браке. Его жена – успешная стоматологиня.

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, в результате взрыва жена Вадима Ермолаева получила тяжелейшие травмы — врачам пришлось ампутировать ей обе ноги. Медики продолжают бороться за ее жизнь. Сам бизнесмен получил ранения и ожоги, однако его жизни ничего не угрожает. Также легкие травмы получил их 13-летний сын.

Взрыв в Монако

По предварительным данным, французские правоохранители рассматривают версию умышленного нападения. Собеседники издания предполагают, что мотивом могла стать деятельность, связанная с сетью колл-центров в Днепре. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Что известно о Анне Ермолаевой

Несмотря на то, что семья бизнесмена не слишком часто дает интервью, Анна активно ведет социальные сети и рассказывает о своей профессиональной деятельности. Это можно узнать с ее страницы в Инстаграмм.

Анна Ермолаева. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

Судя по информации в ее профиле, Анна Ермолаева является врачом и соучредителем клиник Amel Dental Clinic и Amel Smart Clinic. Она также основала благотворительный фонд Kiddo, который занимается помощью детям, и возглавляет совет реабилитационного центра Recovery Medical Centre в Днепре.

Анна Ермолаева. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

В своем профиле она указала, что является мамой четырех детей и бабушкой четырех внуков. Если сравнить с ее старой страницей в Instagram, то можно увидеть, что за последние годы изменился не только стиль оформления профиля, но и язык общения. Если раньше описание было на русском, то теперь Анна полностью перешла на украинский.

Анна Ермолаева. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna/

Еще одна деталь, которая бросается в глаза, — геолокация большинства ее публикаций. Несмотря на то, что семья много времени проводит за границей, в сообщениях Анны чаще всего указан город Днепр. Вадим Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.

Известно, что супруги воспитали четырех детей. Одной из самых известных в публичном пространстве является дочь София Кононенко, проживающая между Лондоном и Кипром и ведущая страницы в социальных сетях. Ее имя в 2024 году оказалось в центре журналистского расследования.

Дочь Вадима и Анны Ермолаевых. Фото: instagram.com/iermolaieva_anna

Журналисты сообщили, что после введения санкций СНБО часть бизнес-активов бизнесмена оформили на его дочь Софию Кононенко. Сам Ермолаев находится под санкциями из-за подозрений СБУ в ведении бизнеса в оккупированном Крыму после 2014 года. Бизнесмен отрицал эти обвинения, а София отказалась комментировать информацию о переоформлении активов.

Напомним, Вадим Ермолаев является одним из известнейших предпринимателей Днепра. Он основал корпорацию "Алеф" и был девелопером ряда знаковых объектов города, среди которых "Мост-Сити", Cascade Plaza, "Призма", "Босфор" и другие. В разные годы входил в список самых богатых украинцев по версии Forbes.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появились новые подробности покушения на олигарха в Монако. Отмечается, что пострадавший мужчина, вероятнее Ермолаев, получил ожоги и оранжевые ранения.