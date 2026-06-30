Санкції РНБО та бізнес у окупованому Криму. Що відомо про українського бізнесмена, якого підірвали у Монако

Вибуховий пристрій було начинено болтами та металевим дробом

В Монако пролунав потужний вибух в житловому будинку в князівстві Монако поблизу кордону з Францією. Під час вибуху постраждав відомий дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Про вибух повідомляє Le Figaro. Джерела "Української правди" в бізнесових колах інформують, що одним із потерпілих унаслідок вибуху є Вадим Єрмолаєв.

Вадим Єрмолаєв. Фото: Forbes

Вибух пролунав 29 червня близько 21:00 за місцевим часом на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла, неподалік кордону з Францією. Уряд Монако офіційно повідомив про щонайменше трьох поранених у важкому стані.

За інформацією французьких ЗМІ, усі троє постраждалих є членами однієї української родини. Батьки віком 50–60 років зазнали важких травм, які загрожують їхньому життю. Також поранений 13-річний підліток, стан якого оцінюють як середньої тяжкості.

Підлітка госпіталізували до дитячої лікарні Ленваля. Дорослих постраждалих забрали до лікарні Пастера в Ніцці.

Перед вибухом невідомий залишив рюкзак

Вибух пролунав у момент, коли родина заходила до будівлі. Перед цим, камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, який залишив рюкзак біля вхідних дверей будинку. Після цього він втік пішки у напрямку сусіднього французького міста Босолей.

"Ймовірно, це теракт. Наскільки мені відомо, це перший подібний випадок в історії князівства", — сказав голова уряду Монако Крістоф Мірман.

Він додав, що вибуховий пристрій начинили болтами та металевим дробом для збільшення сили ураження.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Вадим Єрмолаєв — 58-річний бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Завдяки йому у місті з'явилися такі об'єкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма" та інші.

Єрмолаєв регулярно входив до рейтингу 100 найбагатших людей України за версією Forbes, аж доки не відмовився від українського громадянства та став громадянином Кіпру. У 2021 році видання оцінювало його статки у 221 мільйон доларів.

Бізнесмен раніше особисто стверджував, що відмовився від українського громадянства ще у 2017 році, і з того часу має лише громадянство Кіпру. За його словами, це рішення він ухвалив, щоб мати міжнародний захист.

Єрмолаєв перебуває під українськими санкціями

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Єрмолаєва терміном на 10 років. За даними СБУ, бізнесмен потрапив під санкції через діяльність його алкогольного бізнесу в окупованому Криму, де компанії сплачували податки в бюджет РФ. Після окупації півострова Єрмолаєв перереєстрував свій бізнес на підставних осіб і продовжував роботу на російських окупантів.

Скандал навколо будівництва військового кладовища

Як стало відомо у серпні 2024 року, граніт для національного військового меморіального кладовища поблизу села Мархалівка під Києвом постачатиме група компаній "Алеф". Правоохоронці підтвердили зв'язки підсанкційного Єрмолаєва з будівельною командою, що зводить меморіал.

За даними hromadske, у травні 2025 року, Держгеонадра поновили всі три спецдозволи на видобуток корисних копалин, заблоковані з 2024 року через санкції щодо Єрмолаєва. Йдеться про родовища в Житомирській, Дніпропетровській і Полтавській областях, видані компаніям ПрАТ "Коростишівський кар'єр", ТОВ "Потоки" та ТОВ "Трендс Сістем".

Також відомо, що у грудні 2025 року сина Єрмолаєва, Артура, затримали на Кіпрі за запитом Інтерполу. За даними "УП", це було пов'язано зі справою про роботу кол-центрів.

Як повідомляв "Телеграф", у травні 2025 року в Іспанії застрелили Андрія Портнова, колишнього радника Януковича. Він отримав чотири кульових поранення і помер від травм, несумісних з життям.