У Раді визначились, чи буде онлайн-голосування на виборах в Україні

Замість нових цифрових рішень обговорюють нові варіанти

Робоча група для підготовки виборів в Україні фактично відмовилася від ідеї електронного та поштового голосування для українців за кордоном.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграф": "Без виборів до кінця війни та жодного онлайн-голосування: чому Рада поставила на паузу майже готовий закон" .

"Всі дійшли тези, що електронне голосування не буде жодним чином. Жодна фракція це не підтримує і навіть ЦВК прийшла до того, що навряд чи це станеться", — каже член групи, нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда.

Водночас народний депутат та член групи Олександр Качура додав, що вибори онлайн неможливі та неконституційні, оскільки немає можливості забезпечити таємницю голосування.

"Я вже мовчу про те, що не у всіх людей похилого віку є смартфони", – зазначив він.

Голосування поштою також не буде в Україні. Як розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель, для введення такого способу голосування потрібно тривалий час для підготовки, а робоча група виходила з того, що вибори можуть відбутися дуже швидко.

Тут дуже складний процес. Потрібно ж буде погодити різні підходи поштових служб у різних країнах. Будуть виникати питання таємниці голосування. Для того, щоб запровадити голосування поштою потрібен тривалий час для підготовки, а робоча група виходила з тих міркувань, що вибори можуть відбутися дуже швидко. Тому цей механізм нереальний для швидкої реалізації і він відкидається, — пояснює Олексій Кошель.

Водночас, розглядається можливість радикального збільшення ділянок за кордоном.

"Свого часу цим шляхом пішла Молдова: велика кількість молдован проживає за кордоном і там відкрита велика кількість виборчих дільниць (в окремих країнах їх в десятки разів більше, ніж українських) і жодних проблем не виникає. Але, тут слід очікувати труднощів, пов'язаних з веденням агітації, адже законодавство різних країн регулює це по-різному, — резюмував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може бути ймовірними кандидатами на крісло президента України.