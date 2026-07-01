В Раде определились, будет ли онлайн-голосование на выборах в Украине

Вместо новых цифровых решений обсуждают новые варианты

Рабочая группа для подготовки выборов в Украине фактически отказалась от идеи электронного и почтового голосования для украинцев за рубежом.

Об этом говорится в материале "Телеграф": "Без выборов до конца войны и никакого онлайн-голосования: почему Рада поставила на паузу почти готовый закон".

"Все пришли к тезису, что электронное голосование не будет никоим образом. Ни одна фракция это не поддерживает и даже ЦИК пришла к тому, что вряд ли это произойдет", — говорит член группы, нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда.

В то же время народный депутат и член группы Александр Качура добавил, что выборы онлайн невозможны и неконституционны, поскольку нет возможности обеспечить тайну голосования.

"Я уже молчу о том, что не у всех пожилых людей есть смартфоны", – отметил он.

Голосования по почте также не будет в Украине. Как рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, для введения такого способа голосованиянужно длительное время для подготовки, а рабочая группа исходила из того, что выборы могут состояться очень быстро.

"Здесь очень сложный процесс. Надо же будет согласовать разные подходы почтовых служб в разных странах. Будут возникать вопросы тайны голосования. Для того, чтобы ввести голосование по почте, нужно длительное время для подготовки, а рабочая группа исходила из тех соображений, что выборы могут состояться очень быстро. Поэтому этот механизм нереален для быстрой реализации и отвергается", — объясняет он.

В то же время рассматривается возможность радикального увеличения участков за границей.

"В свое время по этому пути пошла Молдова: большое количество молдован проживает за границей и там открыто большое количество избирательных участков (в отдельных странах их в десятки раз больше, чем украинских) и никаких проблем не возникает. Но здесь следует ожидать трудностей, связанных с ведением агитации, ведь законодательство разных стран регулирует это по-разному", — резюмиров Кошель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может быть вероятными кандидатами на кресло президента Украины.