Дві тривожні ознаки: чому Росія може знову атакувати Україну вже цієї ночі

Країна-окупант вперше масово застосувала реактивні безпілотники під час обстрілу, наголошує експерт

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Росія вночі може повторно атакувати Україну. Одразу після атаки 2 липня заговорили про дві ознаки можливого близького удару: невикористаний ресурс стратегічної авіації РФ і накопичені запаси безпілотників типу "Шахед".

Військовий оглядач Денис Попович наголошує — однією з ознак може бути масоване використання реактивних дронів під час нічної атаки. "У цьому сенсі ця атака стала навіть першою — раніше стільки саме реактивних дронів противник не застосовував", — зауважує експерт. Однак, звичайних безпілотників було використано мало, а їх ворог також накопичував.

Варто найближчим часом очікувати повторення з "відстрілом" запасу звичайних "шахедів". Не розслабляємось. Денис Попович, військовий оглядач

На іншу ознаку вказують моніторингові канали — в атаці 2 липня брали участь не всі стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-95. За наявними даними, РФ використала чотири з семи літаків, які вилетіли з аеродрому "Оленья" та три Ту-160 з Далекого Сходу. Вони наразі повернулись на аеродроми базування. Також відомо, що борти Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" не брали участі в атаці.

Ще щонайменше 6 Ту-95МС — споряджені, готові до застосування та знаходяться на ближніх до України аеродромах ("Енгельс" та "Оленья"). дані моніторингового каналу "єРадар"

Раніше "Телеграф" розповідав, що після атаки Росії в Києві значно погіршилась якість повітря. В одному з районів вона досягла критичних показників.