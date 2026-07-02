Два тревожных признака: почему Россия может снова атаковать Украину уже этой ночью

Страна-оккупант впервые массово применила реактивные беспилотники при обстреле, отмечает эксперт

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Россия ночью может повторно атаковать Украину Сразу после атаки 2 июля заговорили о двух признаках возможного близкого удара: неиспользованном ресурсе стратегической авиации РФ и накопленных запасах беспилотников типа "Шахед".

Военный обозреватель Денис Попович отмечает, что одним из признаков может быть массированное использование реактивных дронов во время ночной атаки. "В этом смысле эта атака стала даже первой — раньше столько именно реактивных дронов противник не применял", — отмечает эксперт. Однако обычные беспилотники были использованы мало, а их враг также накапливал.

Следует в ближайшее время ожидать повторения с "отстрелом" запаса обычных "шахедов". Не расслабляемся. Денис Попович, военный обозреватель

На другой признак указывают мониторинговые каналы — в атаке 2 июля участвовали не все стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-95. По имеющимся данным, РФ использовала четыре из семи самолетов, вылетевших с аэродрома "Оленья" и три Ту-160 с Дальнего Востока. Они вернулись на аэродромы базирования. Также известно, что борта Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" не участвовали в атаке.

Еще по меньшей мере 6 Ту-95МС – снаряженные, готовые к применению и находящиеся на ближних к Украине аэродромах ("Энгельс" и "Оленья"). данные мониторингового канала "еРадар"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после атаки России в Киеве значительно ухудшилось качество воздуха. В одном из районов она добилась критических показателей.