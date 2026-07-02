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Після обстрілу повітря в Києві стало небезпечним: де забруднення найбільш критичне

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Задимлення над Києвом після російської атаки 2 липня 2026 року Новина оновлена 02 липня 2026, 10:53
Задимлення над Києвом після російської атаки 2 липня 2026 року. Фото ДСНС Київщини

Міська система моніторингу зафіксувала червоний рівень якості повітря

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У Києві після масованої атаки РФ зафіксували дуже високий рівень забруднення повітря. Столицю накрив густий дим, концентрація діоксиду сірки досягла критичних значень.

Міська система моніторингу якості повітря показує — найгірша ситуація в Подільському та Шевченківському районах. В центрі столиці індикатор вже червоний та за індексом CAQI (Загальний європейський індекс якості повітря) відповідає дуже високому забрудненню повітря забруднення повітря і є критичним показником.

Якість повітря в Києві 2 липня
Якість повітря в Києві 2 липня/ Джерело: asm.kyivcity.gov.ua

За таких показників рекомендують не відкривати вікна, обмежити перебування на вулиці, за потреби користуватись респіратором. На якість повітря впливає діоксид сірки — SO2 на рівні 528,5 мкг/м³ вважається критичним отруєнням повітря.

Показник діоксиду сірки в центрі Києва
Показник діоксиду сірки в центрі Києва/ Джерело: asm.kyivcity.gov.ua

Відповідно до офіційної шкали методології CITEAIR підпадає під найвищу категорію — "Very high" (Дуже високий рівень забруднення). За такої концентрації газу чутливі групи (люди з астмою, хронічними захворюваннями легень, серцево-судинними хворобами, а також діти та літні люди) можуть відчути подразнення дихальних шляхів, кашель або задишку.

Задимлення в Києві після масованої атаки та пожеж у кількох районах столиці
Столиця в диму після нічної атаки Росії
Дим над Києвом після атаки РФ та критичного погіршення якості повітря
Після удару по столиці якість повітря різко погіршилася

Також підвищені показники дрібнодисперсних частинок ТЧ 2,5 28,7 мкг/м³ та концентрація приземного озону О3 на рівні 123,1 мкг/м³. Озон у приземному шарі зазвичай утворюється під час спекотної та сонячної погоди внаслідок реакції сонячного світла з викидами автомобілів та підприємств.

Панорама Києва із густим задимленням після масованого обстрілу
Столиця в диму після нічної атаки Росії
Густий дим над центральними районами Києва після масованої російської атаки 2 липня
Дим після масованої атаки накрив центр Києва

Нагадаємо, у Києві наразі відомо про 86 постраждалих, 70 з яких знадобилась госпіталізація. Загинули щонайменше 13 людей. В одному із пошкоджених будинків Дарницького району триває пошуково-рятувальна операція. Горіли також готелі, складські приміщення та житлові будинки.

Задимлення над Києвом після пожеж, спричинених російським обстрілом
Київ опинився в червоній зоні забруднення повітря після обстрілу

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія використовувала ракети "Циркон" для атаки по Києву. Ця ракета може розвивати швидкість до 10 тис. км\годину та змінювати її протягом польоту.

Теги:
#Екологія #Київ #Повітря