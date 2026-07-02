Після обстрілу повітря в Києві стало небезпечним: де забруднення найбільш критичне

Міська система моніторингу зафіксувала червоний рівень якості повітря

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У Києві після масованої атаки РФ зафіксували дуже високий рівень забруднення повітря. Столицю накрив густий дим, концентрація діоксиду сірки досягла критичних значень.

Міська система моніторингу якості повітря показує — найгірша ситуація в Подільському та Шевченківському районах. В центрі столиці індикатор вже червоний та за індексом CAQI (Загальний європейський індекс якості повітря) відповідає дуже високому забрудненню повітря забруднення повітря і є критичним показником.

Якість повітря в Києві 2 липня/ Джерело: asm.kyivcity.gov.ua

За таких показників рекомендують не відкривати вікна, обмежити перебування на вулиці, за потреби користуватись респіратором. На якість повітря впливає діоксид сірки — SO2 на рівні 528,5 мкг/м³ вважається критичним отруєнням повітря.

Показник діоксиду сірки в центрі Києва/ Джерело: asm.kyivcity.gov.ua

Відповідно до офіційної шкали методології CITEAIR підпадає під найвищу категорію — "Very high" (Дуже високий рівень забруднення). За такої концентрації газу чутливі групи (люди з астмою, хронічними захворюваннями легень, серцево-судинними хворобами, а також діти та літні люди) можуть відчути подразнення дихальних шляхів, кашель або задишку.

Столиця в диму після нічної атаки Росії

Після удару по столиці якість повітря різко погіршилася

Також підвищені показники дрібнодисперсних частинок ТЧ 2,5 28,7 мкг/м³ та концентрація приземного озону О3 на рівні 123,1 мкг/м³. Озон у приземному шарі зазвичай утворюється під час спекотної та сонячної погоди внаслідок реакції сонячного світла з викидами автомобілів та підприємств.

Столиця в диму після нічної атаки Росії

Дим після масованої атаки накрив центр Києва

Нагадаємо, у Києві наразі відомо про 86 постраждалих, 70 з яких знадобилась госпіталізація. Загинули щонайменше 13 людей. В одному із пошкоджених будинків Дарницького району триває пошуково-рятувальна операція. Горіли також готелі, складські приміщення та житлові будинки.

Київ опинився в червоній зоні забруднення повітря після обстрілу

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія використовувала ракети "Циркон" для атаки по Києву. Ця ракета може розвивати швидкість до 10 тис. км\годину та змінювати її протягом польоту.