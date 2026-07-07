Война может продолжаться годами, но Путина можно остановить. Главные новые заявления Буданова из интервью

Глава ОП высказался о Путине, Трампе, Польше, Беларуси и будущем войны

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Никаких территориальных компромиссов с Россией, риска эскалации с Польшей за неделю и необходимости усилить удары по российской логистике. В интервью РБК Украина глава Офиса президента Кирилл Буданов сделал ряд заявлений. "Телеграф" собрал главное.

Об отношениях с президентом

Буданов признал, что между ними шел процесс адаптации, связанный с разными подходами к управлению и работе. Но, по его словам, такой этап нормальный для любого коллектива, а сейчас взаимопонимание уже налажено.

О войне с Россией

Поражение российской логистики является одним из ключевых направлений, отмечает Буданов. Главная задача – стабилизация линии фронта, а один из способов достижения этой цели – максимальное усложнение или разрушение логистического обеспечения российских войск.

Объемы нашего собственного производства уже стали достойными, скажем так, что позволяет увеличить интенсивность. А интенсивность позволяет добиться определенных результатов. Кирилл Буданов, глава Офиса президента

Нынешняя стратегия России, по его оценке, заключается в продолжении войны и продвижении своих целей — нет признаков изменения позиции Кремля. Буданов считает, что хотя на российского лидера влияют разные факторы, они пока не привели к изменению его стратегического курса.

В то же время глава ОП не исключил завершение активной фазы войны в этом году: "Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы".

О Крыме

Буданов подчеркнул, что тем, кто понимает, что Крым — это Украина, нужно с пониманием отнестись к тому, что происходит на полуострове, несмотря на возникшие там социальные проблемы.

"Сейчас нам главное — обрезать всю эту южную логистику, потому что через территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым идет обеспечение группировки "Днепр", причем очень серьезно", — говорит председатель ОП.

О переговорах

"Все решается на поле боя и в кабинетах вместе взятое, в комплексе", — акцентирует Буданов.

Территориальные компромиссы в принципе невозможны. Вообще без всяких вариантов. Кирилл Буданов, глава ОП

Глава ОП считает, что заставить Владимира Путина прекратить войну может только скоординированная совместная работа. Первоочередное – Украина и Соединенные Штаты. Европа — на втором плане, потому что, по оценке Буданова, их мнение для России не так важно, хотя от них "многое на самом деле зависит".

В то же время Буданов подчеркнул, что президент США Дональд Трамп уважает только победителей, поэтому Украина должна демонстрировать реальные результаты на поле боя. Что касается Китая, то глава ОП объяснил — хорошо, что позиция Китая не откровенно пророссийская.

О Польше

Пик эскалации отношений с Польшей – впереди, уверен Буданов. Речь идет о годовщине Волынской трагедии, к которой, по данным главы ОП, Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов". Делать ответные шаги — ошибочно, но Украина не будет принимать ультиматумов.

О Беларуси

Буданов заметил — он бы спокойно относился к вопросу Беларуси, а Александр Лукашенко, судя по всему, услышал предупреждение Украины. Смысла для войны с Украиной у Беларуси нет — Буданов отметил, что не видит угроз на момент разговора: "Война с Украиной для них завершится крахом".

О ресурсах для войны

Если переговоры и мирный процесс не приведут ни к чему предметному, и Украина, и Россия смогут воевать годами.

Для Украины в этом важно не потерять партнеров и союзников. Не все европейские друзья Украины готовы идти на этот долгий путь.

Что касается внутренних событий в России, то война не помешает ни проведению выборов, ни приведет к активным двум внутри страны. "Это еще далеко не тот уровень напряжения, который может толкнуть людей на активные действия", — отмечает Буданов.

Что касается риска нападения РФ на Европу, то Буданов подчеркнул, что все планы корректируются. Но планы еще не решение, а готовность к таким действиям.

О связях с Россией

По мнению Буданова, через десять лет в Украине может прийти к власти политсила, выступающая за возобновление связей с Россией. Он привел пример Германии после Второй мировой и подчеркнул — надеется, что украинцы "будут взвешены в своих подходах".

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